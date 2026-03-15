Adobe hat im ersten Quartal 2026 mit Rekordumsätzen und überraschend hoher Profitabilität überzeugt. Dennoch geriet die Aktie unter Druck, nachdem CEO Shantanu Narayen seinen Rückzug ankündigte und eine 150-Millionen-Dollar-Einigung mit dem US-Justizministerium bekannt wurde. Trotz der kurzfristigen Turbulenzen bleibt das operative Geschäft stabil, vor allem dank wachsender KI-Produkte und steigender Nutzerzahlen.Rekordquartal verpufft an der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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