Mit dem CEO-Wechsel von Warren Buffett zu Greg Abel bei Berkshire Hathaway steht einer der weltweit erfolgreichsten Konzerne vor einem neuen Kapitel. Fondsmanager Henrik Leber über das Berkshire nach Buffett.Henrik Leber, Gründer von Acatis Investment, sieht den Übergang als gut gelungen, auch wenn der legendäre Buffett weiterhin präsent bleibt. Abel hat bereits im ersten Aktionärsbrief Kontinuität und Transparenz versprochen, was eine willkommene Veränderung im Vergleich zu Buffets eher anekdotischem Stil darstellt. Doch wie wird sich der Konzern unter Abel entwickeln? Leber hebt hervor, dass der neue CEO ein systematischerer Industriemensch ist, der die Unternehmenstransparenz und …Den vollständigen Artikel lesen
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