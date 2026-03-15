Gemessen an der Förderung ist der Konzern der größte weltweit. Er profitiert überproportional vom hohen Goldpreis. Einiges spricht dafür, dass die Aktie weiter läuft Gold gilt vielen Anlegern als Sicherheitsanker. Newmont ist eine der direktesten Börsenwetten darauf. Denn wenn der Goldpreis steigt, steigen beim Produzenten die Erlöse pro Unze sofort - während ein großer Teil der Kosten kurzfristig nicht im gleichen Tempo mitläuft. Genau dieser Hebel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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