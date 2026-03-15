KRASNODAR (dpa-AFX) - Ein durch ukrainische Drohnenangriffe in der Nacht hervorgerufene Brand in einem Öllager im Süden Russlands ist gelöscht worden. Die Löscharbeiten dauerten rund einen halben Tag, wie der Krisenstab der Region Krasnodar mitteilte. Das Depot nahe der Stadt Tichorezk war in der Nacht in Flammen aufgegangen. Es war bereits der zweite Angriff auf das Lager innerhalb weniger Tage. Bei der Attacke wurden offiziellen Angaben zufolge auch zwei Hochstromleitungen beschädigt. Tichorezk liegt Hunderte Kilometer von der Front entfernt.

Russland führt seit mehr als vier Jahren Krieg gegen die Ukraine und beschießt dabei systematisch das Hinterland des Nachbarn. Im Visier der russischen Streitkräfte sind vor allem Energieanlagen. Im Gegenzug zielt Kiew in seinem Abwehrkampf neben militärischen Anlagen auch auf Objekte der russischen Öl- und Gasindustrie. Dies soll einerseits die Treibstoffversorgung des russischen Militärs, andererseits die Finanzierung des Kriegs für Moskau insgesamt erschweren./bal/DP/he