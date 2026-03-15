ROM (dpa-AFX) - Papst Leo XIV. hat nach zwei Wochen Krieg im Nahen Osten dringend eine Feuerpause angemahnt. In seinem Sonntagsgebet vor Zehntausenden Menschen auf dem Petersplatz in Rom appellierte das Oberhaupt der katholischen Kirche an die "Verantwortlichen dieses Konflikts": "Ruft einen Waffenstillstand aus! Lasst uns wieder Wege des Dialogs beschreiten. Denn Gewalt wird niemals zu der Gerechtigkeit, der Stabilität und dem Frieden führen, auf die die Völker warten."

Leo kritisierte, dass bereits "Tausende unschuldiger Menschen" getötet und sehr viele andere gezwungen worden sein, ihre Häuser zu verlassen. "Ich bekräftige meine Verbundenheit im Gebet mit all jenen, die bei den Angriffen, die Schulen, Krankenhäuser und Wohngebiete getroffen haben, ihre Angehörigen verloren haben." Insbesondere erinnerte der Papst aus den USA an das Schicksal der Menschen im Libanon. Das Land hatte er auf seiner ersten Auslandsreise vergangenes Jahr besucht./cs/DP/he