Der französische Konzern hat sich von Altlasten befreit. Insbesondere die Autos der Tochter Dacia sind gefragt. An der Börse wird das Unternehmen hingegen mit hohem Abschlag bewertet Die Marke Dacia, die zum Hersteller Renault gehört, hat einen Ruf. Die Fahrzeuge gelten als besonders günstig. Da macht der Dacia Spring, das Einsteiger-E-Fahrzeug, keine Ausnahme. 18.700 Euro ist der Listenpreis. Der Hersteller gibt noch einmal 3.000 Euro Rabatt dazu. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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