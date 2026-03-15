Im Rahmen der vierten Ausgabe, die in Zusammenarbeit mit ISG und CNBC-TV18 organisiert wurde, gingen mehr als 250 Nominierungen von über 90 internationalen Unternehmen ein

Die Digital Engineering Awards wurden am Donnerstag in Boston, Massachusetts, zum vierten Mal verliehen und würdigten Technologiepioniere und Unternehmen für ihre Beiträge im Bereich Technologielösungen und Fortschritte in der künstlichen Intelligenz. Die von L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS) in Zusammenarbeit mit ISG als Wissens- und Forschungspartner sowie CNBC-TV18 als Medienpartner organisierte Galaveranstaltung brachte Branchenführer und individuelle Changemaker aus 17 Ländern in Nordamerika, Europa und dem Rest der Welt zusammen.

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The 4th edition of the Digital Engineering Awards, in association with ISG, CNBC-TV18 and L&T Technology Services, drew more than 250 nominations from 90+ global companies

Insgesamt 258 Nominierungen von führenden Organisationen und Pionieren aus dem Bereich Engineering konkurrierten in den Kategorien Engineering The Change (Team) und Engineer At Heart (Einzelperson), die zwölf verschiedene Preiskategorien umfassten. Jede Kategorie, von Physical AI Impact über Digital Engineering Project und Top Sustainability Initiative bis hin zur Women Engineer of the Year, wurde sorgfältig kuratiert, um den immensen Beitrag, den Engineering und Technologie für die Welt leisten, zu würdigen und zu honorieren. Zu den ausgezeichneten Unternehmen gehören: NVIDIA, AWS, Etihad Rail, IKEA Retail (Ingka Group), Rockwell Automation, JLL, Shell, Philips, Fiserv und The Estée Lauder Companies und einige mehr.

Die Jurymitglieder des Awards, darunter Steve Hall, Prashant Kelker, Matteo Gallina und Rajeev Chatrath von ISG; Prof. Hossein Rahnama vom MIT Media Lab; Pieter Schoehuijs, Private-Equity-Berater; sowie Gründerin und Senior Advisor Vanessa Eriksson von Vanessa Eriksson AB, bewerteten die Nominierungen anhand von vier Schlüsselkriterien: Innovation, einzigartiges Wertversprechen, präzise Umsetzung und konkrete geschäftliche Auswirkungen. Die 57 Finalisten hatten zudem die Gelegenheit, das renommierte MIT Media Lab zu besuchen und dort die neuesten Innovationen hautnah zu erleben.

Todd Lavieri, Vice Chairman und President von ISG Americas und Asia Pacific, erklärte: "Die Awards spiegeln in diesem Jahr die zunehmende Bedeutung von KI und Digital Engineering in allen Branchen wider und zeigen, wie Innovation und Präzision zu konkreten Geschäftsergebnissen führen. Die Kategorien mit Schwerpunkt KI unterstrichen das Engagement der Branche, KI und technische Exzellenz zur Förderung von Wachstum in allen Bereichen zu nutzen. Der Erfolg der Digital Engineering Awards zeigt, welche Bedeutung das Engineering in unserer Zeit der sich schnell weiterentwickelnden Technologien hat."

S. Shivakumar, CEO, News18 Studios,erklärte: "Auch die vierte Ausgabe der Digital Engineering Awards ist eine rundum gelungene Initiative, die sich an die neuesten Trends der Branche anpasst und diese aufgreift. Die Vielfalt und Flexibilität der diesjährigen Teilnehmer ist für uns eine Inspiration, und wir freuen uns sehr, dass diese Zusammenarbeit den Branchenführern eine starke Plattform bietet, um über transformative Geschichten zu berichten und andere zu wirkungsvollen Lösungen zu inspirieren."

"Wir sind stolz darauf, im Rahmen der Digital Engineering Awards die außergewöhnlichen Innovationen zu würdigen, die unsere Branche verändern. Die diesjährigen Bewerbungen zeugen von einem tiefgreifenden Wandel, der sich im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung der KI vollzieht. Die Verschmelzung von KI und Engineering Intelligence (EI) wird transformativ sein und die realen Auswirkungen in allen Branchen und im täglichen Leben dramatisch beschleunigen. Es ist uns eine Ehre, Teil dieser einzigartigen Innovationsreise zu sein, und wir werden auch in Zukunft Organisationen und Einzelpersonen feiern, die mutig an einer intelligenteren und nachhaltigeren Zukunft arbeiten", fügte Amit Chadha, CEO und Managing Director von L&T Technology Services, hinzu.

LISTE der PREISTRÄGER

Engineering The Change (Team-Awards)

1. Digital Transformation of the Year (Digitale Transformation des Jahres):

Champion Maharashtra Cyber (Maharashtra Cyber-Security-Projekt)

Challenger The Estée Lauder Companies (Eine skalierbare End-to-End-Strategie für Fertigung, Verpackung und Technik bei The Estée Lauder Companies) Tenneco (Stabilisatorhalterung Digital Twin)

Commendable AGCO (Die digitale Transformation vorantreiben: Die B2B-Initiative von AGCO Parts Shop) Mondelez India (Vernetzte Führungskräfte in der Fertigung: Förderung autonomer Entscheidungsfindung) Rockwell Automation (Vereinfachung der Implementierung von Automatisierungssystemen mit DeviceTools)



2. Digital Engineering Project/Program of the Year (Digitales Engineering-Projekt/Programm des Jahres):

Champion Santos (Das integrierte Produktionsmodell (IPM) der nächsten Generation von Santos)

Challenger IOGP (Digitaler Hub für IOGP-Standardteile und -Ausrüstung (HIPE) Spezifikationen für Niederspannungsmotoren (MVP)) Kaynes Semiconductor (Digitales Engineering der Zukunft der Halbleiterindustrie in Indien)

Commendable Fiserv (API Hub: Entwicklung skalierbarer digitaler Lösungen) McNeilus Companies (Modellgesteuerte digitale Montage: Ein skalierbarer Industrie-4.0-Ansatz für vernetzte Fertigung) Shell (NextGen IM Integriertes Programm für das digitale und informationsbezogene Management von Investitionsvorhaben und Anlagen)



3. Engineering Product of the Year (Engineering-Produkt des Jahres):

Champion Dubai Electricity and Water Authority, Forschungs- und Entwicklungszentrum (OmniHub IoT-Terminal)

Challenger Epiroc (LinkOA) Komatsu (Komatsu WX04B batteriebetriebener LHD mit Bodenwechselvorrichtung und branchenführender Energiedichte)

Commendable Marelli (Zonensteuergerät (EliteZone-Plattform)) Navico Group (Simrad AutoCaptain autonomes Boating-System) Vanderlande (SPOX ein revolutionäres System, das die Paketsortierung neu definiert)



4. AI Impact of the Year (Einflussreichste KI-Entwicklung des Jahres):

Champion Partex.AI (Engineering-KI, die messbaren Unternehmenswert schafft das End-to-End-Ökosystem für biomedizinische Intelligenz von Partex.AI)

Challenger Collins Aerospace (Nutzung generativer KI, um die Entwicklungsprozesse in der Avionik zu transformieren) Syntonym (Skalierung von Vision-KI mit Privacy by Design)

Commendable AVEVA (AVEVAs industrielle KI: Effizientes Engineering, verbunden mit der Performance über den gesamten Lebenszyklus) AWS (AWS automatisierte Logikprüfungen) Improzo (Von Erkenntnissen zu Ergebnissen: Entwicklung skalierbarer KI für Ergebnisse in den Biowissenschaften)



5. Physical AI Impact of the Year (Einflussreichste physikalische KI des Jahres)

Champion Etihad Rail (Gleisinspektion mit Lokomotive TrackEI)

Challenger NVIDIA (Skalierung von Robotik und autonomer Pflege im Gesundheitswesen) Philips : (Transcend Plus: KI-gestützter kardiovaskulärer Ultraschall zur Transformation der Herzversorgung)

Commendable AMD: (Optimierung der KI- und HPC-Leistung durch die MI Instinct DCGPU) Autodesk (Projekt Atom: KI für die 3D-scanbasierte Überwachung des Baufortschritts) AutoStore (CarouselAI: KI-gestütztes robotergestütztes Piece-Picking für die weltweite Auftragsabwicklung in Lagern)



6. Excellence in Value Realization (Exzellenz bei der Wertschöpfung):

Champion IKEA Retail (Ingka Group) (Abteilung für Prozessintelligenz und intelligente Automatisierung der INGKA Group: Wertschöpfung auf Unternehmensebene)

Challenger LivaNova (Essenz-Initiative für bezahlbare Versorgung: Verbesserung des weltweiten Zugangs zur kardiopulmonalen Versorgung Essenz) Sephora (Entwicklung der nächsten Generation skalierbarer, zuverlässiger und intelligenter Einzelhandelssysteme)

Commendable Clear Correct (Neudefinition von Wert in der Zahnmedizin durch digitale Technik) Interac Corp. (Individualisierbare und zukunftsfähige Verifizierungslösung Interac Verified Authentifizierungsdienst) Tele2 (Intelligente Automatisierung bei Tele2)



7. Top Sustainability Initiative (Top-Initiative für Nachhaltigkeit):

Champion HPE Professional Services Delivery (HPE Adaptive Green AI: Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks der KI)

Challenger Delta Flight Products (DFP) (Überwachung des Wasservolumens im Flugzeug) Stanley Black Decker (Nachhaltige Verpackungen von DEWALT-Akkus)

Commendable Dow Inc. (PCF-Rechner auf Formulierungsebene für Beschichtungen: Unterstützung datengestützter Nachhaltigkeit) Honeywell (Honeywell EMS Ionic BESS: Beschleunigung der Transformation hin zu nachhaltiger Energie für Inselgemeinden) Vestas (VESTAS F&E Korrekturen des Nettogewichts von Bauteilen im PLM-Betrieb Erhöhte Genauigkeit bei Nachhaltigkeitsberechnungen durch KI)



Engineer At Heart (individuelle Awards)

1. The Distinguished Digital Engineering Leader (Renommierter Experte für digitales Engineering)

Frank van Dijck, Vanderlande

Keisuke Suzuki, Japan Lifeline (JLL)

Prahlad Venkatapuram, Meta

2. The Digital Engineer of the Year (Digital-Ingenieur des Jahres):

Beena Anand, Intel

Jonathan DeRocher, Dow Inc.

Pankaj Goel, ExxonMobil

3. The Woman Engineer of the Year (Ingenieurin des Jahres):

Dr. Marry Gunaratnam, Northern Credit Union

Jyotika Athavale, Waymo

Madina Doup, Shell

4. The Innovator of the Year (Innovator des Jahres):

Batuhan Özcan, Syntonym

Dr. Rahmat Agung Susantyoko, Dubai Electricity and Water Authority, F&E-Zentrum

Gaurav Tripathi, Partex.AI

5. AI Trailblazer of the Year (KI-Pionier des Jahres):

Abhishek Trigunait, Improzo

Deepika Manglani, Los Angeles Times

Hari K. Kapparapu, Alcon

Über die Digital Engineering Awards

Die Digital Engineering Awards führen Branchenführer zusammen, um herausragende Leistungen im Bereich Forschung und Entwicklung zu würdigen und globale Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre transformativen Ideen zu verwirklichen. Die Awards wurden von L&T Technology Services in Zusammenarbeit mit ISG und mit CNBC-TV18 als Medienpartner ins Leben gerufen. Weitere Informationen zu den Awards finden Sie auf dieser Website oder kontaktieren Sie uns unter info@digitalengineeringawards.com.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und -analysen, seine fundierten Kenntnisse der Anbieter-Ökosysteme und deren Steuerung sowie für die Expertise seiner weltweit 1.500 Fachleute, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

Über Network18

Network18 ist das landesweit größte Omni-Channel-Nachrichtennetzwerk und umfasst 20 Fernsehsender in mehr als 12 Sprachen sowie sieben digitale Nachrichtenplattformen in 13 Sprachen. Das Netzwerk betreibt einige der Top-Nachrichtensender Indiens, einschließlich CNN-News18 (Englisch), News18 India (Hindi), CNBC-TV18 (Englisch), CNBC BAJAR, CNBC-TV18 Prime und CNBC Awaaz (Hindi) sowie 14 regionale Sender.

Network18 ist auch Herausgeber einiger der meistbesuchten Nachrichten-Websites Indiens, darunter News18.com, CNBCTV18.com, Moneycontrol.com, Storyboard18.com und Firstpost.com. Zudem veröffentlicht die Unternehmensgruppe die Zeitschriften Overdrive und Forbes India.

Der neue Geschäftsbereich von Network18, Creator18, entwickelt derzeit eines der größten Content-Creator-Ökosysteme Indiens, erstellt wirkungsvolle Influencer-Marketing-Kampagnen und erarbeitet Social- und Video-First-Wachstumsstrategien.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.nw18.com/corporate

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen KI, Digital ER&D. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Wartungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse an.

Zielgerichtet. Agil. Innovativ. So treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm zählen 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hightech sowie Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir zum 31. Dezember 2025 über 23.635 Mitarbeiter in 22 globalen Designzentren, 31 globalen Vertriebsniederlassungen und 100 Innovationslabors.

Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie unter www.LTTS.com.

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