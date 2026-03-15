Seit Jahrzehnten rätselt die Wissenschaft über eine scheinbare physikalische Unmöglichkeit auf unserem direkten kosmischen Nachbarn. Nun zeigt eine aktuelle Auswertung, dass wir uns all die Jahre schlichtweg auf eine trügerische Datengrundlage verlassen haben. Das Rätsel um das unerklärlich starke Mondmagnetfeld in historischen Gesteinsproben wurde von einem Team der britischen Universität Oxford gelöst. Laut einer in dem Fachmagazin Nature Geoscience ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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