Mit dem AI Act wollen die 27 EU-Mitgliedsstaaten die Entwicklung vertrauenswürdiger KI fördern. Anwendungsfälle mit hohem Risiko sollen dagegen stärker reguliert oder sogar komplett untersagt werden. Die EU-Staaten haben sich auf ein Verbot von KI-Anwendungen geeinigt, mit denen sich sexualisierende Bilder ohne die Einwilligung der gezeigten Personen erstellen lassen. Auslöser war der Grok-Skandal, bei dem innerhalb weniger Tage Millionen KI-Deepfakes, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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