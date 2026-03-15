In China avancierte Seedance 2.0 wegen seiner hyperrealistischen KI-Videos wie einem echt anmutenden Kampf zwischen Brad Pitt und Tom Cruise schnell zum Hit. Hollywood zeigte sich wegen der Urheberrechtsverstöße nicht erfreut. Das hat jetzt Folgen. Mit Seedance 2.0 hat der chinesische Tech-Konzern Bytedance gezeigt, wie realistisch eine Video-KI sein kann. Die hohe Qualität der Videos sowie die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten bei der Nutzung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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