In dieser Woche können Anleger satte Dividenden von bis zu 22 Prozent kassieren. Alles was Sie tun müssen, ist, die richtigen Aktien am richtigen Tag zu halten. Die Dividendensaison im Mai rückt immer näher, aber schon jetzt können Anleger satte Dividenden kassieren. Alles, was sie dafür tun müssen, ist, die richtigen Aktien an ihrem jeweiligen Ex-Tag zu halten, und schon gibt es einen Anspruch auf die Zahlung. Besonders in der neuen Woche gehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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