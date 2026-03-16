DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 16. März

=== *** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Januar/Februar *** 03:00 CN/Industrieproduktion Januar/Februar *** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Januar/Februar 07:10 DE/Hypoport SE, vorläufiges Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz) 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis 08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 4Q *** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März PROGNOSE: 3,9 zuvor: 7,1 *** 14:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,2% zuvor: 76,2% 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY *** - FR/US-Finanzminister Bessent und Chinas Premierminister He führen Handelsgespräche ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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March 16, 2026 01:13 ET (05:13 GMT)

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