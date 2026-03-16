Asian Battery Metals sichert sich Kupfer-Gold-Projekt in der Mongolei nahe der Oval-Entdeckung

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Der Erwerb der Maikhan-Uul-Lizenz könnte die Präsenz des Unternehmens in einem aufstrebenden Kupferdistrikt der Mongolei erweitern.

Asian Battery Metals (ISIN: AU0000340143) hat eine Option zum Erwerb des Kupfer-Gold-Projekts Maikhan Uul im Südwesten der Mongolei ausgeübt. Damit stärkt das Unternehmen sein Explorationsportfolio in einer Region, in der es kürzlich vielversprechende Basismetall-Entdeckungen gemeldet hat.

Das Unternehmen teilte mit, dass es über seine mongolische Tochtergesellschaft Innova Mineral LLC eine verbindliche Vereinbarung geschlossen hat, um 100% des Maikhan-Uul-Projekts sowie die dazugehörige Bergbaulizenz vom lokalen Eigentümer Best Resources LLC zu erwerben.

Durch die Übernahme erhält Asian Battery Metals die vollständige Kontrolle über ein Projekt, das bereits durch eine langfristige Bergbaulizenz abgedeckt ist, die bis 2045 gültig ist. Dies könnte die Exploration und eine mögliche Entwicklung beschleunigen, falls weitere Bohrungen das Ausmaß der Mineralisierung bestätigen.

Gemäß den Vertragsbedingungen zahlt das Unternehmen einen Gesamtkaufpreis von 890.000 US-Dollar für das Projekt. Eine erste Zahlung von 89.000 US-Dollar ist innerhalb von zehn Geschäftstagen nach Vertragsunterzeichnung fällig und deckt die im Zusammenhang mit der Lizenzübertragung anfallenden Unternehmenssteuern ab. Die verbleibenden 801.000 US-Dollar werden nach Erfüllung der Transaktionsbedingungen gezahlt.

Der Abschluss steht unter mehreren üblichen Bedingungen, darunter die Bestätigung der mongolischen Behörden, dass keine zusätzlichen Anforderungen oder Kostenanpassungen für die Lizenzübertragung erhoben werden. Außerdem muss die Lizenz offiziell auf den Namen von Innova Mineral LLC registriert werden. Für den Abschluss des Prozesses haben die Parteien eine Frist von 45 Tagen ab Vertragsdatum festgelegt.

Das Maikhan-Uul-Projekt liegt in der Region Govi-Altai im Südwesten der Mongolei, etwa 8 Kilometer von der Oval-Kupfer-Nickel-Platingruppen-Element-Entdeckung von Asian Battery Metals entfernt. Diese Nähe könnte es dem Unternehmen ermöglichen, Explorationsarbeiten über beide Projekte hinweg zu integrieren und so operative Effizienz sowie regionale Explorationssynergien zu schaffen.

Geologisch beherbergt das Projekt eine Vulkanogen-Massivsulfid-(VMS)-Mineralisierung - ein Lagerstättentyp, der häufig Cluster kupferreicher Erzvorkommen hervorbringt, die auch Gold und Silber enthalten können. Historische Bohrungen und jüngste Due-Diligence-Arbeiten deuten auf mehrere mineralisierte Zonen hin, die sich bis mindestens 215 Meter Tiefe erstrecken und sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe offen bleiben.

Während der Due-Diligence-Phase durchgeführte Bestätigungsbohrungen trafen auf bemerkenswerte Mineralisierung. In einem Bohrloch wurde ein Abschnitt von 14,5 Metern mit einem Gehalt von 2,23% Kupfer und 0,73 Gramm Gold pro Tonne ab einer Tiefe von 132,5 Metern durchteuft. Weitere mineralisierte Zonen mit Kupfer, Gold und Silber wurden ebenfalls in anderen Abschnitten des Bohrkerns festgestellt.

Diese Ergebnisse stärken die Einschätzung des Unternehmens, dass das Projekt potenziell bedeutende Sulfidmineralisierung beherbergt. Allerdings befindet sich das Projekt noch in einem frühen Explorationsstadium, und eine Ressourcenschätzung wurde bislang noch nicht definiert. Wie aus den Analysentabellen auf Seite 5 der Bekanntmachung hervorgeht, wurden in beiden Testbohrungen zahlreiche kürzere Intervalle mit Kupfer- und Edelmetallmineralisierung durchteuft. Dies deutet auf ein komplexes mineralisiertes System hin, das weitere Abgrenzungsbohrungen erfordern könnte.

Asian Battery Metals plant, Maikhan Uul in seine umfassendere Explorationsstrategie in der Mongolei zu integrieren. Zu den kurzfristigen Arbeiten gehören die Zusammenstellung historischer Bohrdaten, die Validierung geologischer Datenbanken sowie geophysikalische Untersuchungen zur Verfeinerung neuer Bohrziele.

Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, das Projekt in Richtung einer JORC-konformen Mineralressourcenschätzung weiterzuentwickeln, die erstmals eine formelle Bewertung seines potenziellen Umfangs liefern würde. Zusätzliche Bohrkampagnen zur Untersuchung der bekannten mineralisierten Zonen - sowohl seitlich als auch in der Tiefe - sollen Anfang 2026 beginnen.

Asian Battery Metals baut derzeit ein Projektportfolio in der Mongolei auf, das auf Metalle ausgerichtet ist, die für Elektrifizierung und Energiewende-Technologien wichtig sind. Neben seinen Kupfer-Nickel-PGE-Projekten in Yambat hält das Unternehmen auch Beteiligungen an Graphit- und Lithiumprojekten im Land.

Für Investoren könnte der Erwerb von Maikhan Uul eine relativ kostengünstige Ergänzung der Explorationspipeline darstellen, insbesondere angesichts der bereits bestehenden Bergbaulizenz und der vielversprechenden frühen Bohrergebnisse. Die Nähe zur Oval-Entdeckung könnte zudem den strategischen Wert beider Projekte erhöhen, falls weitere Explorationen einen größeren mineralisierten Distrikt bestätigen.

Dennoch bestehen weiterhin erhebliche Unsicherheiten. Das Projekt muss noch die für einen wirtschaftlich tragfähigen Bergbau erforderliche Kontinuität und Größe nachweisen, und weitere Bohrungen werden nötig sein, um Geometrie und Gehaltsverteilung der Mineralisierung zu bestimmen. Zudem müssen regulatorische Genehmigungen im Zusammenhang mit der Lizenzübertragung abgeschlossen werden, bevor die Übernahme endgültig vollzogen werden kann.

Nachdem die Option nun ausgeübt wurde, dürfte sich Asian Battery Metals im Jahr 2026 verstärkt auf Explorationsprogramme konzentrieren, um festzustellen, ob sich Maikhan Uul von einem frühen Explorationsziel zu einer klar definierten Kupfer-Gold-Ressource innerhalb seines mongolischen Projektportfolios entwickeln kann.

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Quellen:

https://investors.asianbatterymetals.com/announcement-detail/Option%20Exercised%20To%20Acquire%20Maikhan%20Uul%20Copper-Gold%20Project-MTEzMjY=

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Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

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Enthaltene Werte: AU0000340143