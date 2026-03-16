Industrielle KI senkt Ausschuss, verhindert Ausfälle und macht Prozesse messbar effizienter - ein Markt mit gewaltigem Wachstumspotenzial. Ein US-Spezialist gilt in seiner Nische als Standard - und könnte genau deshalb spannend sein. Industrielle KI ist der nüchterne Gegenentwurf zum Chatbot-Hype: Sie schreibt keine Gedichte, sondern reduziert Stillstände, erkennt Qualitätsfehler in der Fertigung und macht Prozesse messbar effizienter. In der Praxis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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