Viele von euch setzen im Arbeitsalltag längst auf algorithmische Helfer, um komplexe Prozesse nachhaltig zu beschleunigen. Doch nicht immer führt der Einsatz der neuen Werkzeuge zu dem erhofften Zeitgewinn bei der finalen Abgabe eurer Aufgaben. Ein Team von Wissenschaftler:innen der Universität Houston im US-Bundesstaat Texas hat in einer aktuellen Studie untersucht, wie sich künstliche Intelligenz auf den kreativen Workflow auswirkt. Dabei zeigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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