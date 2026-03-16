© Foto: Maksym Yemelyanov - picture alliance / ZoonarDas wallstreetONLINE Team hat die Suchen für Derivate modernisiert: Mehr Übersicht und bessere Performance - so kommen Sie noch schneller zum gewünschten Produkt!Wer mit Hebel auf steigende oder fallende DAX-Kurse setzen möchte, an starken Bewegungen bei Edelmetallen oder Öl - mit höherem Risiko, aber auch größeren Gewinnchancen - partizipieren will oder einen Put-Optionsschein zur Absicherung seines Aktienportfolios sucht, sollte einen Blick auf unsere überarbeiteten Derivatesuchen werfen. Die wichtigsten Filterfunktionen befinden sich nun oberhalb der Ergebnislisten. Suchergebnisse werden bei Änderungen der Kriterien deutlich schneller als bisher nachgeladen. Der Basiswert wird wie …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE