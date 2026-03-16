© Foto: Dall-EDer Konflikt mit dem Iran könnte die Aktien von Lockheed Martin und RTX antreiben, da die USA ihre Waffenbestände nach intensiven Einsätzen dringend auffüllen müssen.Der militärische Konflikt mit dem Iran könnte sich als neuer Wachstumstreiber für die US-Rüstungsindustrie erweisen. Bernstein-Analysten erwarten, dass insbesondere die beiden Rüstungskonzerne Lockheed Martin und RTX Corporation von der Wiederauffüllung amerikanischer Munitionsbestände profitieren könnten. Milliardenverbrauch an Munition Seit Ende Februar liefern sich die USA und der Iran Raketen- und Drohnengefechte. Allein in den ersten zwei Tagen des Konflikts wurden laut der US-Zeitung The Hill rund 5,6 Milliarden US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen
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