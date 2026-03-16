Die für den globalen Ölhandel wichtige Straße von Hormus bleibt weiterhin gesperrt. Dementsprechend ist die Nervosität am Ölmarkt unverändert hoch. Die Ölpreise verharren daher auf dreistelligem Niveau, welches sie bereits kurz vor dem Wochenende erreicht hatten. So kostet WTI-Öl aktuell 102 Dollar, bei Brent-Öl sind es sogar 108 Dollar pro Barrel. US-Präsident Donald Trump scheint angesichts der jüngsten Entwicklung allmählich auch nervös zu werden. Daher hat er nun dafür geworben, dass andere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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