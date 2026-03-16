Köln/Jinan (ots) -Catrin Heringer, Geschäftsführerin der Heringer Consulting GmbH, hält am 17. März 2026 eine Keynote auf der Jinan (International) AI + Manufacturing Innovation Development Industry Matchmaking Conference, die parallel zur China International Advanced Manufacturing Technology Expo 2026 in Jinan, China, stattfindet.Die Konferenz vereint globale Industriegrößen wie Siemens, ABB, Omron, Mitsubishi, Fanuc, Yaskawa, BYD und Sinotruk - Heringer ist eine der wenigen europäischen Keynote-Sprecherinnen.In ihrer Keynote macht sie deutlich, dass nicht komplexe Algorithmen, sondern die Qualität der zugrunde liegenden Daten der entscheidende Erfolgsfaktor für Unternehmen ist, die Industrial AI erfolgreich einsetzen möchten. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und Co-Geschäftsführer Maik Heringer führt sie das Beratungsunternehmen, das Unternehmen darin unterstützt, ihre Daten aus verschiedenen Quellen zu vernetzen und diese für präzise operative Entscheidungen nutzbar zu machen.Thema des Vortrags: From Data Foundation to Industrial AI - How Manufacturing Companies Create Reliable, Scalable Business ValueCatrin Heringer stellt in ihrem Vortrag einen fünfstufigen Transformationsansatz vor, der Unternehmen dabei hilft, KI von der Idee bis hin zur praktischen Anwendung im Produktionsbetrieb zu bringen:1. Datenlandschaften verbinden - Systeme, Maschinen und ERP-Lösungen nahtlos integrieren.2. Vertrauenswürdige Datenschicht aufbauen - Datenqualität und Governance als Basis für Analyse und KI.3. Transparenz durch Analytics & Dashboards schaffen - Entscheidungsträger erhalten klare Einblicke in Produktion, Qualität und Supply Chain.4. Hochwertige industrielle Use Cases priorisieren - Fokus auf Projekte mit messbarem Mehrwert.5. Skalierung mit Governance, Security und operativer Verantwortung - nachhaltige Einführung und Monitoring von KI-Lösungen.Dieser Ansatz hilft Unternehmen, KI-Projekte über Pilotphasen hinaus in den operativen Betrieb zu bringen.Internationale Bühne für deutsche ExpertiseDie Jinan (International) AI + Manufacturing Innovation Development Industry Matchmaking Conference ist ein zentrales Highlight der China International Advanced Manufacturing Technology Expo 2026 und versammelt die weltweit führenden Industriegrößen: Siemens, ABB, Omron, Mitsubishi Electric, Fanuc, Yaskawa Electric, BYD und Sinotruk gehören zu den prominenten Teilnehmenden.Die Einladung, die durch den chinesischen Ableger des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) erfolgte, unterstreicht mit beeindruckender Stahlkraft die wachsende Bedeutung des deutschen Mittelstands als Innovationsmotor im Bereich Industrial AI. Sie zeigt, dass deutsche Unternehmen in der globalen Arena nicht nur mit ihren technologischen Lösungen, sondern auch mit ihrer Expertise und Führungsrolle in der Industrie 4.0 weltweit Maßstäbe setzenHeringer Consulting: Expertise für Daten, Analytics und Cloud-KIDie Heringer Consulting GmbH wurde 2010 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Köln sowie Standorte in Leipzig und Berlin. Unter der Leitung von Catrin und Maik Heringer liegt der Fokus auf Microsoft Azure, Microsoft Fabric, Power BI und KI-gestützten Anwendungen. Ziel ist es, Daten strategisch zu vernetzen, transparent aufzubereiten und in Geschäftsprozesse einzubetten, sodass Industrial AI messbare Ergebnisse liefert. "Die technische Integration von Daten ist nur der erste Schritt. Entscheidend ist, wie Daten in operative Entscheidungen und Steuerung einfließen", erklären die CEOs.BARC-Analyse bestätigt Wachstum und MarktpositionLaut einer aktuellen Auswertung des Business Application Research Center (BARC) gehört Heringer Consulting zu den wachstumsstärksten IT-Beratungshäusern Deutschlands.Highlights der BARC-Auswertung 2025:- Wachstum: Positive Entwicklung im Data- & Analytics-Consulting in Deutschland.- Spezialisierung:Microsoft Azure Lösungen; Microsoft Solution Partner.- Kernkompetenzen: Business Intelligence, Data Warehousing, KI-gestützte Entscheidungsprozesse.Praxisnahe Anwendungen und MarktbeobachtungenAnalysten beobachten, dass viele Unternehmen zwar KI-Projekte starten, aber Probleme bei der Operationalisierung haben, wenn Daten nicht integriert oder für Analyse und Steuerung nutzbar gemacht werden. Heringer zeigt, wie Unternehmen Messbarkeit und Effizienz von KI-Anwendungen steigern, indem Datenqualität, Governance und Prozessintegration konsequent umgesetzt werden.Vom Experten-Duo zum Hidden ChampionDurch ihren internationalen Auftritt stärken Catrin und Maik Heringer das Profil ihrer Beratung und zeigen, warum sie als Hidden Champions im Bereich Industrial AI gelten. Ihre Botschaft: Künstliche Intelligenz ist kein Schlagwort, sondern ein messbares Werkzeug für operative Exzellenz. Für Industrie- und Mittelstandsentscheider wird klar: Wer die Datenbasis beherrscht, steuert die Wirkung der KI - und die Heringers machen diesen Weg praktisch erlebbar.Mit Daten zum Erfolg - Pioniere der digitalen Industrie-RevolutionHeringer Consulting betreut Kunden aus Fertigungsindustrie, Automotive, Maschinenbau und Energiebranche, sowie Gesundheitssektor, Versicherungen, öffentlicher Sektor, Verteidigung & Sicherheit. (Oder: Kunden aus Infrastruktur & Industrie, sowie in digitalen & regulierten Märkten).Typische Projekte:- Aufbau integrierter Datenplattformen für Produktion & Qualität- Entwicklung von KPI-Dashboards für operative Steuerung- Umsetzung skalierbarer Industrial-AI-Use-Cases- Beratung zu Data Governance, Security und ComplianceÜber Heringer Consulting:Heringer Consulting beschäftigt über 80 Mitarbeiter ("Data Talents") 100 Mitarbeitende oder über 90 Data Consultants und unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung moderner Datenstrategien, insbesondere auf dem Microsoft-Stack. Die Berater arbeiten eng mit IT- und Produktionsabteilungen zusammen, sodass technische Lösungen direkt in den operativen Betrieb einfließen.Pressekontakt:Heringer Consulting GmbHBrüsseler Straße 89-9350672 KölnChiara Laukemperwelcome@heringer-consulting.deTel: 0221/ 630 699-0https://heringer-consulting.de/Original-Content von: Heringer Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181679/6236037