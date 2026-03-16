Während der Goldpreis seit dem Jahreswechsel deutlich zulegen konnte - gut 16 Prozent ging es hier nach oben -, musste der Bitcoin deutliche Verluste einstecken. Rund 16 Prozent ging es seitdem bei der bekannteste Kryptowährung nach unten. Doch in den vergangenen Tagen zeigte sich ein komplett anderes Bild. Während der Goldpreis nachgab, setzte der Bitcoin Zur Aufholjagd an.Der Bitcoin notiert am Montagmorgen klar über der 73.000 Dollar-Marke, die er am Freitag wieder überwinden konnte. Konkrete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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