Der Neobroker Scalable Capital geht in die Zins-Offensive und startet ein neues Tagesgeld-Angebot. Profitieren können davon sowohl Neu- als auch Bestandskunden. Das sind die Konditionen. Aktuell gehen immer mehr Banken in die Offensive und bieten attraktive Tagesgeldzinsen. Auch Scalable Capital startet nun einen Angriff auf die etablierten Anbieter und führt ab sofort ein eigenes Konto mit attraktiver Verzinsung ein. Zins-Hammer bei Scalable Capital ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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