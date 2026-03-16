Trotz überraschend starker Konjunkturdaten aus China drücken steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen im Nahen Osten die asiatischen Börsen.Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum sind zum Wochenstart überwiegend weiter gefallen. Steigende Ölpreise infolge der eskalierenden Spannungen zwischen den USA und Iran dämpften die Risikobereitschaft der Anleger, während neue Konjunkturdaten aus China zwar besser als erwartet ausfielen, jedoch die geopolitischen Sorgen nicht vollständig kompensieren konnten. Chinas Wirtschaft zeigt überraschende Stärke Neue Konjunkturdaten aus China zeichneten zu Wochenbeginn ein robusteres Bild der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Die …Den vollständigen Artikel lesen
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