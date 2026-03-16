Emittent / Herausgeber: Triton Beratungsgesellschaft GmbH / Schlagwort(e): Private Equity

Triton Partners schließt sechsten Fondserfolgreich mit einem Zielvolumen von 5,5 Mrd. €



16.03.2026 / 08:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Triton Partners schließt sechsten Fonds erfolgreich mit einem Zielvolumen von 5,5 Mrd. €



London / Frankfurt / Stockholm, 16. März 2026 - Triton Partners gibt heute den erfolgreichen Abschluss seines sechsten Flaggschiff-Mid-Market-Fonds ("T6"oder der "Fonds") bekannt. Der Fonds wurde planmäßig mit einem Volumen von 5,5 Milliarden Euro geschlossen und ist damit der bislang größte Fonds von Triton. Der Fonds hat Kapital von neuen und bestehenden Investoren aus aller Welt eingeworben und unterstreicht damit das anhaltende Vertrauen der Limited Partners in Tritons europäische Mid-Market-Strategie sowie in die Fähigkeit der Gesellschaft, Unternehmen nachhaltig weiterzuentwickeln und Wert zu schaffen.



Mit seiner Mid-Market-Buyout-Strategie (TMM) konzentriert sich Triton auf seine Kernsektoren Industrie, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen. Als verantwortungsbewusster Eigentümer mit klarer Wertschöpfungsorientierung investiert T6 gezielt dort, wo tiefgehende Markt- und Investment-Expertise einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil bietet. Damit ist Triton optimal positioniert, um attraktive Investmentchancen zu realisieren - unterstützt durch die Accelerator Unit, Europas größtes spezialisiertes Wertschöpfungsteam.



T6 baut auf der starken Erfolgsbilanz der Vorgängerfonds auf, die alle Renditen im oberen Quartil erzielten. In Anerkennung dieser konstanten Erfolgsbilanz wurde Triton kürzlich als einer von nur drei europäischen Managern im globalen HEC-Ranking der zwanzig leistungsstärksten Private-Equity-Firmen aufgenommen.[1]



Triton sieht weiterhin vielfältige Chancen, um den erforderlichen transformativen Wandel in wachstumsstarken europäischen Unternehmen voranzutreiben. T6 hat bisher rund 900 Millionen Euro Kapital in drei Plattformtransaktionen investiert - Hanab, Keenfinity und MacGregor - allesamt Corporate-Carve-outs in Tritons Kernsektoren.



Peder Prahl, Gründer und Chief Executive Officer von Triton Partners, kommentiert:

"Der Abschluss von T6 markiert den Beginn eines weiteren wichtigen Kapitels für unsere TMM-Strategie und für Triton als Unternehmen. Mit unserem Fokus auf europäische Mid-Market-Unternehmen in den Bereichen Industrie, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen werden wir weiterhin attraktive Investmentmöglichkeiten identifizieren, bei denen wir marktführende Unternehmen aufbauen und weiterentwickeln können. Dabei werden wir auch bei den Investments aus T6 konsequent diszipliniert vorgehen.



Wir sind dankbar für das Vertrauen, das unsere Investoren in unsere Mid-Market-Strategie und unser Team gesetzt haben. Wir sind sehr gut positioniert, um von den langfristigen strukturellen Wachstumstrends in Europa und weltweit zu profitieren. Vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Private-Equity-Marktes mit starkem Fokus auf Renditen und Alpha-Generierung begrüßen wir das starke Vertrauen der Investoren in Triton, T6 sowie in unsere angrenzenden Strategien im Lower Mid-Market Private Equity (TSM) und im Bereich Opportunistic Credit (TDO)."





ENDE



Über Triton Partners

Triton Partners ist eine führende europäische Beteiligungsgesellschaft, die 1997 gegründet wurde und sich im Besitz seiner Partner befindet. Triton Partners hat sich auf den Mittelstand spezialisiert und konzentriert sich darauf, in Unternehmen zu investieren, die geschäftskritische Güter und Dienstleistungen in den drei Kernsektoren Industrie, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen anbieten.

Triton Partners beschäftigt mehr als 150 Investment Professionals und Experten für verschiedene Fachbereiche, in drei aufeinander abgestimmten Strategien: Mid-Market Private Equity (TMM), Smaller-Mid-Cap Private Equity (TSM) und Opportunistic Credit (TDO).



Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.triton-partners.de/



Pressekontakt

E-mail: media@triton-partners.com

[1] HEC-Dow Jones Large Buyout Performance Ranking 2025



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News