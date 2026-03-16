Der Kurs von Bitcoin notiert aktuell weiter deutlich unter den bisherigen Allzeithochs. Doch ein Experte ist sich sicher: Zu diesem Zeitpunkt steigen die Kurse bei der Kryptowährung wieder. Das müssen Anleger wissen. Der Bitcoin notierte in den vergangenen Wochen zeitweise mehr als 50 Prozent unter den im vergangenen Jahr erreichten Allzeithochs bei 125.000 US-Dollar. Doch bald könnte es mit den Kursen wieder nach oben gehen, meint zumindest Kim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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