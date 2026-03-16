Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um Karrierechancen im Homeoffice, Forderungen nach Regeln für KI, das größte Update von Google Maps seit einem Jahrzehnt, eine neue Programmiersprache und Le Chat. Laut Statistischem Bundesamt fahren 65 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer:innen mit dem Auto zur Arbeit. In Zeiten massiv steigender Ölpreise ein echtes Problem. Einige asiatische Länder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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