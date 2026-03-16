© Foto: Dall-EDrohungen aus Washington gegen Irans wichtigste Ölanlagen dämpfen trotz Reservefreigaben die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Konflikts.US-Rohöl (WTI) kletterte am Sonntagabend zeitweise über die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel, bevor der Preis wieder leicht nachgab und zuletzt bei rund 98,9 US-Dollar gehandelt wurde. Der Brent-Preis stieg um etwa 1,2 Prozent auf rund 104 US-Dollar je Barrel. Beide Kontrakte haben seit Beginn der militärischen Auseinandersetzungen vor etwas mehr als zwei Wochen mehr als 40 Prozent zugelegt. Militärschläge auf Kharg Island erhöhen Risiko für globales Ölangebot Die jüngste Preisrallye wurde ausgelöst, nachdem US-Präsident Donald Trump Luftangriffe auf …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE