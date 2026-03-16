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XTB
16.03.2026 08:22 Uhr
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BÖRSE AKTUELL: US-Aktienmärkte erholen sich nach Abverkauf (16.03.2026)

Die US-Aktienmärkte zeigen sich zum Wochenstart stabiler und holen einen Teil der Verluste aus der vergangenen Woche auf. Dennoch bleibt die Lage angespannt, da neue geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten die Risikobereitschaft der Anleger dämpfen.

Der S&P 500 gewinnt aktuell rund 0,4%, während der Russell 2000 etwa 0,6% zulegt. Trotz dieser Erholung bleibt ein nachhaltiger Aufwärtstrend unsicher, da die Eskalation rund um den Iran weiterhin ein bedeutender Risikofaktor für die globale Börsenentwicklung darstellt.

Ölmarkt im Fokus des Marktbericht Börse

Der Ölpreis steht derzeit im Mittelpunkt der Finanzmärkte. Brent-Rohöl steigt um weitere 1% auf nahezu 105 US-Dollar, nachdem ein Angriff auf die strategisch wichtige Kharg Island gemeldet wurde. Über diese Anlage laufen rund 90% der iranischen Ölexporte.

Weltweit wurden inzwischen rund 400 Millionen Barrel strategischer Reserven freigegeben. Zum Vergleich: Die globale Nachfrage liegt bei etwa 100 Millionen Barrel pro Tag.

Zusätzlich erhöhen geopolitische Spannungen die Unsicherheit an den Märkten. US-Präsident Trump drängt NATO und China zu einer gemeinsamen Überwachung der Straße von Hormus. Gleichzeitig droht er mit der Absage eines geplanten Gipfeltreffens mit Xi Jinping.

Weitere Eskalationssignale kamen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo ein Drohnenangriff auf Treibstofftanks in Dubai zu Flugausfällen führte.

Politische Spannungen im Nahen Osten belasten die Märkte

Der iranische Botschafter in Riad forderte eine "ernsthafte Überprüfung" der regionalen Beziehungen und kritisierte die starke Abhängigkeit von externen Mächten während des Konflikts mit den USA und Israel....


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