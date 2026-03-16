16. März 2026 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CRUZ:CSE, BKTPF:USA, A40YSN:WKN) ("Cruz" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es das etwa 5.000 Acres große "South Advocate Hydrogen Project" erworben hat, das Potenzial für Wasserstoff aufweist und unmittelbar an die Projekte von Quebec Innovative Materials Corp. (QIMC) in Nova Scotia angrenzt. Das Management arbeitet derzeit an Plänen, so bald wie möglich mit einem Arbeitsprogramm zu beginnen, weist jedoch darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Liegenschaften in der Nähe von Cruz nicht unbedingt auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf den Liegenschaften des Unternehmens schließen lassen.

James Nelson, President von Cruz Battery Metals, erklärte: "Unternehmen, die im Bereich der Wasserstoffexploration tätig sind, erleben in letzter Zeit einen starken Anstieg des Interesses seitens der Investoren, und wir freuen uns, das in Bezug auf Wasserstoff vielversprechende Projekt South-Advocate erwerben zu können, das direkt an die Projekte von Quebec Innovative Materials Corp. angrenzt. Quebec Innovative Materials Corp. hat kürzlich eine bedeutende Wasserstoffentdeckung in Nova Scotia gemacht und im vergangenen Jahr stieg der Aktienkurs von Quebec Innovative Materials Corp. von einem Tiefststand von 0,12 $ auf einen Höchststand von 2,37 $ am 10. März 2026. Cruz schließt sich nun anderen Unternehmen wie Rio Tinto und, laut The Financial Post (1), Koloma Inc. an. Letzteres ist ein in Denver ansässiges Unternehmen für natürlichen Wasserstoff, das von Investoren wie Jeff Bezos und Bill Gates über ihre jeweiligen Risikokapitalfonds unterstützt wird. Beide, Rio Tinto und Koloma Inc., haben sich erst kürzlich in diesem aufstrebenden Zentrum der Wasserstoffexploration etabliert. Wasserstoff wird voraussichtlich eine wichtige Rolle beim globalen Übergang zu sauberer Energie spielen. Da Branchen wie Stahl, Schifffahrt und Luftfahrt nach kohlenstoffarmen Kraftstoffen suchen, könnte die Nachfrage nach Wasserstoff rasch steigen, wovon Unternehmen in diesem Sektor potenziell profitieren könnten. Das Unternehmen blickt sehr optimistisch auf die Wachstumsaussichten für den Rest des Jahres 2026, da sich mehrere potenzielle Wachstumsfaktoren abzeichnen."

Laut einer Pressemitteilung vom 10. März 2026(2) gab Quebec Innovative Materials Corp. den Abschluss der Erkundungsbohrung DDH-26-01 bis zu einer Tiefe von 711 Metern bei seinem Wasserstoffprojekt West-Advocate in Nova Scotia bekannt. Die Bohrung durchteufte ein durchgehendes wasserstoffhaltiges System, das bei etwa 505 Metern begann, wo sichtbares Gas am Bohrkopf beobachtet wurde. Das Bohrlochwasser wies im Kopfraum Wasserstoffkonzentrationen auf, die die Nachweisgrenzen des GA5000-Gasanalysators des Unternehmens überschritten. Die Wasserstoffkonzentrationen blieben bis zum Ende der Bohrung erhöht. Dies bestätigt, dass das System in der Tiefe offen bleibt, während die Bohrungen voranschreiten, wobei Bohrloch 2 auf strukturelle Zonen im Nordwesten abzielt.

Wie am 28. Januar 2026 bekannt gegeben wurde, hat Cruz eine Joint-Venture-Vereinbarung ("JV") geschlossen, um das Lithiumsolepotenzial im tiefen Becken des Clayton Valley in Nevada zu erkunden. Die 115 Mineral-Claims, aus denen sich das 2.300 Acres große JV-Grundstückspaket zusammensetzt, befinden sich alle innerhalb und sind vollständig umgeben von SLBs (ehemals Schlumberger) und Pure Energy Minerals' Lithiumlagerstätte (siehe Karte unten). Das Clayton Valley in Nevada ist Standort des einzigen seit langem etablierten Lithiumsolebeckens in den USA, der Lithiumsolemine Silver Peak von Albemarle, die Lithium aus unter Tage vorkommenden Solen gewinnt. Seit den 1960er-Jahren ist es der einzige Lithiumsolebetrieb in den USA.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, PGeo, einem Direktor des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Bain hat den technischen Bericht von American Lithium Corp. nicht unabhängig verifiziert.

Diese Claims wurden durch Staking erworben.

Über Cruz Battery Metals Corp.

In Nova Scotia hat Cruz kürzlich das rund 5.000 Acres große "South Advocate Hydrogen Project" erworben. Cruz besitzt außerdem das "Sterling South Gold/Kupfer-Projekt" in Ontario, Kanada. Darüber hinaus verfügt Cruz derzeit über mehrere Projekte mit Schwerpunkt auf Batteriemetallen in den USA. Die Lithiumprojekte von Cruz in Nevada umfassen das 4.938 Acres große "Solar Lithium Project", das 240 Acres große "Clayton Valley Lithium Brine Project" und das 580 Acres große "Central Clayton Valley Lithium Brine Project". Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe der Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Cruz aufgenommen werden möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an info@cruzbatterymetals.com.

Cruz Battery Metals Corp.

"James Nelson"

James Nelson

President, Chief Executive Officer, Secretary und Direktor

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James Nelson, CEO und Direktor

T: 604-899-9150

Gebührenfrei: 1-855-599-9150

E: info@cruzbatterymetals.com

W: www.cruzbatterymetals.com

Twitter: @CruzBattMetals

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(1) https://financialpost.com/commodities/energy/early-exploration-fuels-white-hydrogen-buzz-in-nova-scotia

(2) https://webfiles.thecse.com/287951.pdf?qA3bgbsZWUiHOqPO5FXqrgXhoIuwSvFG

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