Handelsaufnahme am OTCQB-Markt unter dem Kurssymbol HIDDF

Vancouver, British Columbia, 16. März 2026 / IRW-Press / Hydaway Digital Corp. (TSXV: HIDE) (OTCQB: HIDDF) (FWB: C88) ("Hydaway" oder das "Unternehmen") freut sich, die nächste wichtige Weiterentwicklung seiner GPU-Rechenplattform bekannt zu geben. Nach der erfolgreichen Fertigstellung seines Alpha-Mietportals und der Integration seiner kürzlich erworbenen KI-Erkennungsplattform RealityChek aktualisiert Hydaway seine Infrastruktur, um mehrere Unternehmenskunden gleichzeitig nativ unterstützen zu können. Das Unternehmen wandelt sein GPU-Computing-Angebot damit offiziell von einem Pilotmodell für einen einzelnen Kunden in ein skalierbares, mandantenfähiges Software-as-a-Service-Geschäft (SaaS) um.

Die aktualisierte Plattform bietet Zugriff auf Rechenleistung der Enterprise-Klasse über eine abonnementbasierte Architektur, die darauf ausgelegt ist, mehrere Unternehmen gleichzeitig zu unterstützen. Die Kunden profitieren von Bare-Metal-GPU-Instanzen mit sofortiger Bereitstellung, Performance-Telemetrie in Echtzeit und einem API-first-Bereitstellungsmodell, das KI-Training, Inferenz und Hochleistungs-Computing-Workloads zu einem Bruchteil der Preise von Hyperscalern ermöglicht. Die Flotte des Unternehmens aus NVIDIA RTX-Klasse-Beschleunigern mit VRAM-Kapazitäten von 8 GB bis 32 GB+ steht nun mehreren Organisationen gleichzeitig über gestaffelte Zugriffsebenen zur Verfügung.

"Dieses Plattform-Upgrade markiert einen grundlegenden Wandel in unserer Markteinführungsstrategie", sagte der CTO von Hydaway, Chris Vassos. "Wir haben das Modell mit unseren ersten Kunden getestet und öffnen die Infrastruktur nun für mehrere Unternehmen gleichzeitig. Der Übergang zu SaaS sorgt für wiederkehrende Umsätze, eine größere Reichweite und eine Grundlage, die skaliert werden kann, um die schnell wachsende Nachfrage nach zugänglicher GPU-Rechenleistung in Kanada und darüber hinaus zu decken."

Der Übergang zu einem SaaS-Modell für mehrere Unternehmen basiert auf der erfolgreichen Integration der Recheninfrastruktur von Hydaway mit RealityChek, der im Februar 2026 erworbenen Plattform für KI-Erkennung und -Verifizierung. Diese Integration hat die Fähigkeit des Unternehmens unter Beweis gestellt, komplexe, ressourcenintensive KI-Workloads wie multimodale Medienanalyse, Modelltraining und Blockchain-gestützte Inhaltsverifizierung in großem Maßstab zu bewältigen. Die SaaS-Plattform ist darauf ausgelegt, vergleichbare Anwendungsfälle mit hoher Nachfrage in einer Vielzahl von Unternehmensbranchen zu unterstützen, darunter Cybersicherheit, Medien, Finanzdienstleistungen und wissenschaftliche Forschung.

Das SaaS-Angebot von Hydaway ist in drei Zugangsstufen gegliedert - Starter, Growth und Enterprise. Damit können Kunden schnell einsteigen und die Rechenkapazität entsprechend ihren sich ändernden Anforderungen skalieren. In den höherwertigen Tarifen sind ein dediziertes Account-Management, maßgeschneiderte SLAs und eine vorrangige Bereitstellung enthalten. Das Unternehmen erwartet, dass die Multi-Tenant-Plattform zu einer deutlichen Verbesserung der GPU-Auslastungsraten führen wird, was eine verbesserte Wirtschaftlichkeit pro Einheit (Unit Economics) und ein besser prognostizierbares wiederkehrendes Umsatzprofil zur Folge hat.

Der CEO von Hydaway, Karl Kottmeier, äußerte sich dazu wie folgt: "Die Nachfrage nach erschwinglicher, zuverlässiger GPU-Rechenleistung nimmt immer weiter zu. Durch den Umstieg auf ein SaaS-Modell skalieren wir nicht nur unser eigenes Geschäft, sondern machen hochleistungsfähige KI-Infrastruktur einem viel breiteren Spektrum von Unternehmen zugänglich, die sich die Preise der Hyperscaler derzeit nicht leisten können. Das ist eine bedeutende Entwicklung für das kanadische Tech-Ökosystem."

Hydaway prüft zudem aktiv Möglichkeiten für Partnerschaften mit Wissenschaft und Wirtschaft, um die Reichweite sowohl seiner GPU-Rechenplattform als auch seiner Produkte zur Förderung der KI-Kompetenz, darunter RealityChek und dessen spielerisch gestaltete Anwendung zur KI-Erkennung, zu vergrößern.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass seine Aktien unter dem Handelssymbol HIDDF den Handel am OTCQB Venture Market ("OTCQB") aufgenommen haben. Neben dem Handel unter dem Handelssymbol "HIDDF" am OTCQB werden die Aktien des Unternehmens weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "HIDE" und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "C88" gehandelt.

Ein Antrag bei der Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ist derzeit anhängig, um das elektronische Clearing und die Abwicklung der Aktien des Unternehmens in den Vereinigten Staaten weiter zu vereinfachen.

Informationen zu Hydaway sowie Echtzeit-Kursnotierungen sind unter www.otcmarkets.com verfügbar. Die OTCQB, betrieben von der OTC Markets Group Inc., ist der führende Marktplatz für Unternehmen in der Gründungs- und Entwicklungsphase, die sich dazu verpflichten, ihren US-Anlegern ein hochwertiges Handels- und Informationserlebnis zu bieten. Um zugelassen zu werden, müssen Unternehmen ihre Finanzberichterstattung auf dem neuesten Stand halten und sich einem jährlichen Unternehmensüberprüfungs- und Managementzertifizierungsprozess unterziehen. Die Qualitätsstandards der OTCQB bieten eine solide Grundlage für Transparenz sowie die Technologie und Regulierung, um Informationen und Handelserfahrungen für Investoren zu verbessern.

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein in North Vancouver ansässiger Anbieter von KI-Infrastruktur und Rechenleistungen. Das Unternehmen betreibt eine GPU-Vermietungsplattform, die Bare-Metal-Rechenkapazität für KI-Training, Inferenz und hochleistungsfähige Workloads bereitstellt. Durch die Übernahme von RealityChek bietet Hydaway zudem eine multimodale KI-Erkennungs- und Inhaltsüberprüfungsplattform an, die auf einer Blockchain-verankerten Authentifizierung basiert. Hydaway konzentriert sich darauf, den Zugang zu skalierbarer, kosteneffizienter Rechenleistung zu erweitern und die Infrastruktur aufzubauen, um die nächste Generation von KI-Anwendungen zu unterstützen.

Bitte besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.hydawaydigital.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Karl Kottmeier, Chief Executive Officer

204-252 West Esplanade, North Vancouver

BC V7M 0E9

Telefonnummer: 604.689.7422

E-Mail: info@hydawaydigital.com

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