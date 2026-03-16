Kempten (ots) -Ein verunsicherter Finanzierungsberater, ein SAP-Berater, der eher zufällig zu seiner ersten Wohnung kam, und ein gestandener Außendienstler - drei Lebenssituationen, ein Ziel: neben dem Beruf eigenständig Vermögen mit Immobilien aufbauen. Was sie unterscheidet, sind ihre individuellen Ausgangssituationen. Was sie verbindet: Dank klarer Struktur, persönlicher Begleitung und echtem Praxisbezug haben sie ihren Weg zum gewünschten Erfolg gefunden. Wie sie das konkret geschafft haben? Die Antwort gibt es hier.Viele von uns träumen davon, mit Immobilien Vermögen und Sicherheit fürs Alter aufzubauen - der Weg dorthin ist aber meist voller Fragen, Abzweigungen und Stolperfallen. So auch bei Andreas S.: Mit 23 Jahren arbeitet er in einer Bank im Bayerischen Wald, liebt Zahlen und Kalkulationen, aber ihm fehlte ein klarer Fahrplan, wenn es ums Investieren in Immobilien geht. Eine ganz andere Ausgangssituation hatte Sebastian K.: Über sein persönliches Umfeld kam er eher zufällig zu seiner ersten Immobilie und stand plötzlich vor der Frage, wie er daraus ein erfolgreiches Projekt machen kann. Auch Dimitri K., Vertriebsprofi aus Rheinland-Pfalz, wollte nach ersten Schritten im Immobilienbereich den nächsten großen Sprung wagen, hatte aber lange zu großen Respekt vor Fehlkalkulationen und kostspieligen Fehlern."Fix & Flip kann genau dafür die Lösung sein: kaufen, renovieren und mit erheblichem Gewinn wieder verkaufen. Nicht als Glücksspiel, sondern als Handwerk mit Herz, Hirn und System", sagt Johannes Schwärzler von der Flipper Consulting GmbH. Diese Erkenntnis wurde auch für Andreas, Sebastian und Dimitri zum Wendepunkt. Statt unkoordinierter Eigenversuche entstand unter der Betreuung von Flipper Consulting ein klarer Prozess: Objektanalyse nach festen Kriterien, digitale Bewertung, saubere Kostenplanung. Auch die ersten Resultate stellten sich überraschend schnell ein. Für Andreas S. dauerte es beispielsweise nur dreieinhalb Monate vom Erstgespräch mit Flipper Consulting bis zum ersten Notartermin - ein Tempo, das ohne klare Strategie kaum möglich gewesen wäre. Die größte Veränderung war jedoch nicht der Kaufvertrag, sondern die innere Sicherheit: Entscheidungen basierten nun auf belastbaren Zahlen statt auf Bauchgefühl.Vom Suchchaos zur ersten Wohnung: Andreas S. Weg mit Flipper ConsultingVor der Zusammenarbeit fehlte Andreas S. vor allem eines: Orientierung. Er sichtete zahlreiche Objekte, ohne klare Kriterien. Viel Zeit, wenig Ergebnis. Mit der strukturierten Begleitung im Partner-Flippen-Programm der Flipper Consulting GmbH änderte sich das grundlegend. So lernte Andreas, Renovierungs- und Gesamtkosten realistisch zu bewerten, technische Details wie zusätzliche Elektroleitungen oder energetische Anforderungen frühzeitig einzupreisen und Verhandlungen strategisch zu führen.Das Ergebnis: eine passende Wohnung günstig gekauft, Verkauf bereits geplant. "Klare Käuferprofile und eine saubere Kalkulation sind dabei der Schlüssel. Nur so entsteht ein marktgerechter oder sogar über Marktwert liegender Verkauf. Auch das hat Andreas bei uns schnell gelernt", berichtet Johannes Schwärzler. Für den Finanzierungsberater wurde Fix & Flip damit zum dauerhaften Nebenprojekt, das ihm nicht nur Freude macht, sondern dank der 1:1-Betreuung der Flipper Consulting GmbH auch einen planbaren Vermögensaufbau erlaubt.Vom Zufallsfund zum Immobilienprojekt: Wie Sebastian K. zwei erfolgreiche Flips umsetzteSebastian K. kam eher zufällig zu seinem ersten Immobilienprojekt: Über sein persönliches Umfeld bot sich ihm die Gelegenheit, eine ältere Wohnung zu kaufen. Die Chance war da, doch bei Renovierung und späterem Verkauf wollte er nichts falsch machen. Deshalb entschied er sich für die Zusammenarbeit mit der Flipper Consulting GmbH. Mit der Begleitung von Flipper Consulting setzte er die Renovierung strukturiert um und bereitete die Wohnung eigentlich bereits für den Verkauf vor. Am Ende entschied er sich jedoch zunächst selbst einzuziehen. Nach gut einem halben Jahr verkaufte er die Wohnung schließlich steuerfrei - der Gewinn aus seinem ersten Flip war damit tatsächlich brutto gleich netto.Doch Sebastian wollte sich langfristig nicht auf Zufall oder sein Netzwerk verlassen, sondern die Akquise selbst beherrschen. Auch dabei unterstützte ihn das Partner-Flippen-Programm von Flipper Consulting. Noch innerhalb der zwölfmonatigen Begleitungszeit kaufte er eine zweite Wohnung, renovierte sie und brachte sie ebenfalls erfolgreich auf den Markt. Am Ende verkaufte Sebastian beide Wohnungen innerhalb eines Jahres und erzielte damit einen Gesamtgewinn von über 200.000 Euro. Besonders bemerkenswert: Der Gewinn aus seinem ersten Flip blieb komplett steuerfrei.Neben dem Job skalieren: Vom ersten Flip zum EigenkapitalaufbauDimitri K. hatte bereits erste Erfahrungen mit vermieteten Wohnungen gesammelt. Doch der nächste Schritt - größere Projekte und perspektivisch ein Mehrfamilienhaus - erforderte zusätzliches Eigenkapital. Fix & Flip wurde dabei zur strategischen Ergänzung. "Mit der richtigen Planung reichen oft wenige Stunden pro Woche, um ein Projekt kaufmännisch zu steuern", erklärt Johannes Schwärzler. Dimitri investierte dabei rund zwei Stunden wöchentlich.In etwa zehn Monaten kaufte er zwei Wohnungen, renovierte sie und verkaufte sie anschließend erfolgreich. Besonders entscheidend war die Unterstützung bei der realistischen Bewertung von Renovierungskosten und bei Umnutzungen, etwa wenn Büroflächen zu Wohnraum entwickelt werden. Ohne präzise Kalkulation können hier schnell mehrere zehntausend Euro verloren gehen. Stattdessen entstand ein klarer Eigenkapitalaufbau als Grundlage für den nächsten Investitionsschritt.Sie wollen eine ähnliche Erfolgsgeschichte schreiben und mit Immobilien ganz nebenbei Vermögen aufbauen? Dann melden Sie sich jetzt bei Johannes Schwärzler von der Flipper Consulting GmbH (https://partner.flipperimmo.com/partner-flippen/) und lassen Sie sich unverbindlich beraten!Pressekontakt:Flipper Consulting GmbHE-Mail: impressum@flipperimmo.comWebsite: https://flipperimmo.comOriginal-Content von: Flipper Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180843/6236065