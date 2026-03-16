Ein Softwarefehler sorgt derzeit für massive Probleme bei Besitzer:innen von Samsung-Geräten unter Windows 11. Der Zugriff auf das Systemlaufwerk C: wird blockiert. Microsoft und Samsung suchen bereits nach der Ursache. Ein neuer Bug in Windows 11 legt derzeit Systeme lahm. Wie Microsoft in der offiziellen Fehlerdokumentation bestätigt, häufen sich Meldungen von Nutzer:innen, die keinen Zugriff mehr auf ihr Laufwerk C: haben. Das Problem tritt bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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