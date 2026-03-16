Der Edelmetallmarkt stand zum Wochenschluss deutlich unter Druck. Während der Goldpreis spürbar nachgab, verzeichnete vor allem Silber eine kräftige Korrektur. Parallel dazu sorgte eine auffällige Bewegung am Devisenmarkt für zusätzliche Aufmerksamkeit: Der Euro verlor deutlich gegenüber dem US-Dollar und näherte sich wichtigen technischen Unterstützungsmarken. Auslöser für die Bewegung sind vor allem geopolitische Spannungen, steigende Ölpreise sowie neue Erwartungen an die Geldpolitik der großen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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