Berlin (ots) -Europaparlamentspräsidentin Roberta Metsola wird am Montag, dem 16. und Dienstag, dem 17. März 2026, zu einer Reihe von Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern des deutschen Bundestages, der deutschen Regierung, der Wirtschaft sowie einem Austausch mit Studierenden in Berlin sein.Nach ihrer Ankunft am Montagabend wird sie eine Grundsatzrede beim Bundesverband der Deutschen Industrie halten und sich mit Vertreterinnen und Vertretern der Branche über aktuelle Wirtschaftsthemen austauschen.Am Dienstag wird Präsidentin Metsola die Europa-Konferenz EUROPE 2026 eröffnen und sich mit ihrer Rede auf das Thema "Ein stärkeres Europa im Zeitalter der Geopolitik" (https://events.studiozx.de/content/uploads/2026/02/EUROPE-2026_agenda_online.pdf) konzentrieren. Präsidentin Metsola wird betonen, dass die Europäische Union mit Einheit, politischem Willen und Selbstvertrauen sowohl interne Herausforderungen wie Wettbewerbsfähigkeit und Bürokratie als auch internationale Konflikte bewältigen kann und damit einen spürbaren Mehrwert für die Menschen schafft.Anschließend wird die Präsidentin zu einem bilateralen Treffen mit der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, Dr. Stefanie Hubig, zusammenkommen, bevor sie Bundestagspräsidentin Julia Klöckner zu einem Gespräch im Deutschen Bundestag trifft.Am Nachmittag wird Präsidentin Metsola mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz zusammentreffen, um zentrale Themen auf der EU-Agenda vor der bevorstehenden Sitzung der Staats- und Regierungschefs in Brüssel zu besprechen. Dazu gehören insbesondere Wettbewerbsfähigkeit, Vereinfachung, Handel und geopolitische Fragen. Bei ihrer Ankunft im Kanzleramt ist ein kurzes Pressestatement (https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bundeskanzler-merz-empfaengt-die-praesidentin-des-europaeischen-parlaments-roberta-metsola-2410660.pdf) (Doorstep) mit Bundeskanzler Merz vorgesehen.Zum Abschluss ihres Besuchs wird sich Präsidentin Metsola mit Studierenden der Hertie School bei einer Townhall-Diskussion (https://www.hertie-school.org/en/events/event-detail/event/roberta-metsola) austauschen und im Gespräch zum Mitgestalten von Europa motivieren, nach dem Motto "Ihr bestimmt mit! - zur Zukunft Europas".Video- und Fotoaufnahmen des Besuchs werden im Multimediazentrum des Europäischen Parlaments (https://multimedia.europarl.europa.eu/de) verfügbar sein.Der Besuch von Roberta Metsola in Berlin findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die europäische Zusammenarbeit angesichts aktueller geopolitischer und wirtschaftlicher Herausforderungen weiter an Bedeutung gewinnt. Die Präsidentin setzt sich für eine enge Zusammenarbeit der europäischen Institutionen und eine geeinte, starke und handlungsfähige Europäische Union auf internationaler Ebene ein.PROGRAMMMontag, 16. März 2026 - Berlin19:00 UhrRede und Fragerunde mit dem Bundesverband der Deutschen IndustrieDienstag, 17. März 2026 - Berlin09:55 UhrEröffnungsrede und Fragerunde auf der Konferenz "EUROPE 2026"10:35 UhrTreffen mit Dr. Stefanie Hubig, Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz11:30 UhrTreffen mit Julia Klöckner, Präsidentin des Bundestages13:30 UhrDoorstep und Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz15:45 UhrTownhall-Diskussion an der Hertie SchoolPressekontakt:Philipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)171 801 8603philipp.bauer@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)171 388 47 75thilo.kunzemann@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106967/6236082