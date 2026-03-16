BERLIN, March 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Light Hunter hat heute die Markteinführung seiner Solar-Pergola in Deutschland bekannt gegeben - eine minimalistische Konstruktion für den Außenbereich, die saubere Photovoltaik-Energie, intelligente Automatisierung und architektonisches Design vereint, um einen nachhaltigeren Lebensstil zu unterstützen. Die Markteinführung ist eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage in Deutschland nach Solarlösungen, die nicht nur gesetzeskonform sind, sondern sich auch architektonisch in alltägliche Wohnräume integrieren lassen.

Die für moderne Innenhöfe und private Gärten konzipierte Solar-Pergola von Light Hunter verwandelt Außenbereiche in eine funktionale, CO2-arme Erweiterung des Wohnraums. Das System versteht Solarenergie nicht als Ergänzung, sondern integriert die Erzeugung sauberer Energie direkt in die Dachlamellen der Pergola und ermöglicht es Haushalten so, Sonnenenergie zu nutzen und gleichzeitig Schatten und Komfort zu genießen.

Saubere Energie, direkt in den Lebensraum integriert

Die photovoltaischen Lamellen der Solar-Pergola wandeln Sonnenlicht in sauberen Strom um und bieten zugleich eine regulierbare Beschattung. Das System liegt mit einer Leistung im Bereich der in Deutschland geltenden 800-W-Kategorie für kleine PV-Anlagen, für die in vielen Fällen keine komplexen Genehmigungsverfahren erforderlich sind. Es ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in das häusliche Energiesystem integrieren lässt und auch mit Speichersystemen kombiniert werden kann, um den Eigenverbrauch zu steigern.

Intelligente Steuerung bei wechselndem Wetter

Um den tatsächlichen Gegebenheiten im Außenbereich gerecht zu werden, verfügt die Pergola über intelligente Steuerungsfunktionen, die auf Komfort und alltagstaugliche Bedienbarkeit ausgelegt sind. Der Regensensor ermöglicht eine schnelle Anpassung und die motorisierten Dachlamellen sowie die Seitenschirme lassen sich ganz einfach per Fernbedienung steuern - damit ist eine mühelose Bedienung auch bei wechselnden Wetterbedingungen gewährleistet.

Minimalistische Ästhetik für moderne Architektur

Die Solar-Pergola zeichnet sich durch ein klares, minimalistisches Design mit harmonischen Linien, ausgewogenen Proportionen und einer hochwertigen architektonischen Präsenz aus und fügt sich organisch in moderne Wohnarchitektur ein. Da es sich um eine nicht geschlossene Konstruktion mit verstellbaren Lamellen handelt, kann sie in vielen Regionen im Vergleich zu festen Gebäudeanbauten von vereinfachten Genehmigungsauflagen profitieren.

Light Hunter stellt derzeit Muster in Europa zur Verfügung und verfügt über Kapazitäten für die Massenproduktion und Lieferung, um Partner bei der Markteinführung des Produkts zu unterstützen.

Über Light Hunter

Light Hunter entwickelt intelligente Solarlösungen für den Außenbereich, die erneuerbare Energien in den Alltag integrieren. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, intuitive Steuerung und minimalistisches Design und hat sich zum Ziel gesetzt, den Übergang zu einem CO2-armen Lebensstil zu beschleunigen, ohne dabei ästhetische Ansprüche zu vernachlässigen.

Medienkontakt

Website: www.lighthunter-energy.com

E-Mail: contact@lighthunter-energy.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/light-hunter/

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/367c1bc6-07ca-4fce-81b6-0419e9ff18ae