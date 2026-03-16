Das schöne Foto von der Feier ist ganz pixelig und alle Details sind verwaschen? Das könnte an einer falschen Sendeeinstellung für Fotos im Messenger Whatsapp liegen. So gibt es mehr Qualität. Wer viele Fotos per Whatsapp schickt oder geschickt bekommt, hat das sicher schon häufiger gemerkt: Die Qualität ist meist recht bescheiden. Das liegt daran, dass die Bilder in der Standardeinstellung komprimiert versandt werden - das sorgt für geringere Dateigrößen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n