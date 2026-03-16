Die Wall-Street-Legende Stanley Druckenmiller blickt nach vorne. Der ehemalige Hedgefonds-Manager, der mit Duquesne Capital über Jahrzehnte eine durchschnittliche Rendite von 30 Prozent pro Jahr erzielte, ohne auch nur ein einziges Verlustjahr zu verzeichnen, hat eine klare Prognose für die Finanzwelt: In zehn bis 15 Jahren werden globale Zahlungen nicht mehr über das klassische Bankensystem, sondern über Stablecoins abgewickelt. Von diesem Trend dürften vor allem Player wie der Marktführer Circle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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