Wie stark belastet der Iran-Konflikt die Finanzmärkte wirklich? Welche Bereiche könnten kurzfristig unter Druck geraten - wo eröffnen sich Chancen? Und wie schnell haben sich die Märkte in früheren geopolitischen Krisen erfahrungsgemäß erholt?

Diese Fragen greifen Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen bei onemarkets by UniCredit) und Christian Stocker (Leitender Aktienstratege bei der UniCredit Bank GmbH) in der neuen Folge von Stockers Börsencheck auf. Sie analysieren, wie geopolitische Schocks auf die Märkte wirken, welche Segmente besonders sensibel reagieren - und wo sich trotz erhöhter Volatilität konstruktive Perspektiven ableiten lassen.

In der aktuellen Ausgabe steht die Einordnung des Nahost-Konflikts im Mittelpunkt - und damit die Frage, warum Anleger:innen trotz der derzeitigen Marktturbulenzen einen kühlen Kopf bewahren sollten.

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Stockers Börsencheck: Nahost-Konflikt - Ruhe bewahren trotz Volatilität - YouTube