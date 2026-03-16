Essen (ots) -Vom 17. bis 20. März 2026 wird die Messe Essen erneut zur zentralen Bühne für die SHK-Branche: Rund 350 Aussteller aus 16 Ländern präsentieren auf der SHK+E ESSEN ihre neuesten Produkte und Lösungen rund um Sanitär, Heizung, Klima und Elektro. Das erste große Branchenevent des Jahres richtet sich an Fachleute aus Handwerk, Planung, Beratung, Handel und dem Dienstleistungssektor, die hier Technologien und Produkte für ihre Kunden erleben können.Besondere Aufmerksamkeit erhält die Messe in diesem Jahr auch vor dem Hintergrund der politischen Verständigung der Bundesregierung auf die Grundzüge des neuen Gebäudemodernisierungsgesetzes (GMG). In einer Phase regulatorischer Neujustierung und hoher medialer Aufmerksamkeit bietet die SHK+E ESSEN Orientierung, Einordnung und konkrete Lösungen aus erster Hand. Als erste große Branchenplattform nach der politischen Einigung bringt sie Aussteller und Besucher zusammen, um die Auswirkungen der neuen Leitplanken für den Wärmemarkt zu diskutieren.Umfangreiches technisches Portfolio für die GebäudetechnikIm Mittelpunkt der Messe stehen zukunftsweisende Themen wie hybride Heizsysteme, Wärmepumpen, Biomasse-Heizungen, smarte Sanitärlösungen sowie sektorübergreifende Konzepte für mehr Energieeffizienz und Versorgungssicherheit. Auch Klima- und Lüftungstechnologien, moderne Montagetechniken sowie digitale Tools für das Handwerk ergänzen das Messeangebot."Wir haben das Angebot der SHK+E ESSEN weiterentwickelt, besser vernetzt und um ein umfangreiches Rahmenprogramm mit hoher Informationsdichte ergänzt. Gleichzeitig erhält der Sanitärbereich wieder mehr Raum und Sichtbarkeit",erklärt Torben Brinkmann, Projektleiter der SHK+E ESSEN.Ulrich Grommes, Landesinnungsmeister des Fachverbands SHK NRW, ergänzt: "Die SHK+E ESSEN ist für das Handwerk eine unverzichtbare Plattform, um sich zu neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Als ideeller Träger bringen wir aktuelle Themen ein und gestalten das Rahmenprogramm mit - immer mit Blick auf das bestmögliche Messeerlebnis für die Fachbetriebe in NRW."Elektro, Wärme und Mobilität clever verknüpftDer Bereich Heizung ist auf der Messe vollständig vertreten. Hinzu kommen Klimatechnik sowie regenerative Energiesysteme und Gebäudeleittechnik. Zusätzliche Fläche erhalten außerdem elektrische Heizsysteme, Wärmepumpen und ihre Kombination mit ergänzenden Technologien wie Photovoltaik, Batteriespeichern, Energiemanagement-Systemen und Wallboxen. Außerdem zeigen die Hersteller Heizungen auf Basis von Biomasse wie zum Beispiel Pellets.Sektorübergreifende Lösungen sind direkt in die Heizungsausstellung integriert und zeigen praxisnah, wie Strom, Wärme und Mobilität zusammenspielen können. Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) ist erneut als starker Partner mit einem eigenen Stand in Halle 2, Stand 2E05 und Vortragsforum vertreten.Eigener Hub für Sanitär-InnovationenAuch Sanitärhersteller zeigen in Essen ihre Innovationskraft. Ein zentrales Thema sind effiziente Montagetechniken, die dem Fachkräftemangel entgegenwirken und Arbeitsprozesse im Handwerk beschleunigen. Neben der umfassend vertretenen Sanitärtechnik erwarten die Besucher mit Hansa Armaturen, Hansgrohe und TOTO mehrere Rückkehrer bei den Sanitärobjekten.Neu ist der Sanitär-Hub: eine Impulsfläche mit täglich wechselnden Themenschwerpunkten, Expertengesprächen und Diskussionsrunden rund um aktuelle Entwicklungen in der Sanitär- und Gebäudetechnik. Das Format fördert den Austausch innerhalb der Branche und liefert praxisnahe Impulse für Handwerk, Planung und Betreiber. Ergänzt wird das Programm unter anderem durch den Thementag Pflegebad im Treffpunkt Trinkwasser, der gemeinsam mit der figawa gestaltet wird. Neue Programmpunkte wie der Fokustag Hospitality richten sich gezielt an Hotelbetreiber, Planer und Architekten und greifen aktuelle Anforderungen der Hotellerie an moderne Sanitär- und Gebäudekonzepte auf.Hochkarätiges Rahmenprogramm: Wissen, Austausch, NachwuchsEin wichtiger Schwerpunkt der Messe ist das umfangreiche Rahmenprogramm mit einer nochmals deutlich erweiterten Informationsbreite und -tiefe. Fachforen, Sonderbereiche, Thementage und praxisnahe Vorträge greifen aktuelle Herausforderungen der Branche auf und fördern den intensiven Wissenstransfer zwischen Handwerk, Industrie und Planung. Ergänzt wird das Programm durch spezielle Angebote für den Branchennachwuchs, darunter Programmpunkte des Fachverbands SHK NRW, die sich gezielt an Nachwuchskräfte richten und Karriereperspektiven sowie Qualifizierungsmöglichkeiten im SHK-Bereich aufzeigen.Zu den zentralen Programmpunkten zählen unter anderem:- das Forum Zukunft Gebäudetechnik (Halle 2, Stand D05) mit Vorträgen zu aktuellen Entwicklungen der Energiewende und Heiztechnik- der Campus SHK Bildung, Lernen + IT (Halle 2); der Treffpunkt Trinkwasser (Halle 6) sowie der Gemeinschaftsstand Startup@SHK+E ESSEN (Halle 1)- das Content Lab (Halle 2), die SHK+E Expert Stage (Halle 1) undweitere Vortragsformate mit Praxisimpulsen und neuen Lösungsansätzen für das Handwerk- thematische Programmtage wie der Thementag Pflegebad am 17. März im Treffpunkt Trinkwasser, der Benelux-Tag am 18. März oder der Fokustag Hospitality am 19. März- geführte Messerundgänge "von Profis für Profis" zu Themen wie Montageoptimierung und neuen Technologien- Angebote für den Branchennachwuchs wie die Azubi-Lounge (Halle 2, Stand 2B02) und die Azubi-Rallye über das Messegelände- der Monteurtag am 18. März, zweistündige Fortbildungsveranstaltung für Praktiker mit Updates zu Wärmepumpe, Trinkwasserhygiene und Co.Tickets online sichernDie SHK+E ESSEN ist geöffnet:- Dienstag bis Donnerstag: 9-17 Uhr- Freitag: 9-15 UhrEintrittspreise:- Tageskarte online: 23 Euro- Ermäßigt online (Azubis, Schüler, Studierende): 12,50 EuroTickets und weitere Informationen zum Programm und den Fachforen unter: www.shke-essen.dePressekontakt:Tom KraayvangerTeamleiter PresseE-Mail: tom.kraayvanger@messe-essen.deOriginal-Content von: Messe Essen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50637/6236113