München (ots) -- Beauty-Treatment im Hightech-Labor: Carmen und Robert gönnen sich eine Stammzellen-Therapie- Wüstenspaß als Familie im Luxusresort Bab Al Shams- Neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 16. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Carmen und Robert sind in Abu Dhabi auf geheimer Mission: In einer Klinik wollen die Geissens herausfinden, ob Stammzellen wirklich für Gesundheit und ewige Jugend sorgen können. Doch schon bei der Blutabnahme gerät Carmens Kreislauf ins Wanken. Danach wartet ein Wiedersehen im Wüstenresort Bab Al Shams - inklusive Helikopterflug, Familienchaos und neuer Diskussionen über den Umbau der "Indigo Star". Zwei neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 16. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Carmen und Robert wagen in Abu Dhabi ein außergewöhnliches Experiment. Im Abu Dhabi Stem Cells Center lassen sie sich über moderne Stammzellentherapien informieren - im Orient nicht nur zur Behandlung von Krankheiten, sondern auch als Beauty-Treatment beliebt. Bevor es losgeht, steht eine Blutabnahme an. Während bei Robert alles glatt läuft, kämpft Carmen mit ihren "schüchternen Venen". Der Kreislauf sackt ab, ein Glas Orangensaft muss helfen. Trotzdem entscheiden sich die beiden für das volle Programm: Plasmatherapie und Stammzellen-Injektionen inklusive. Ein Verfahren, das nicht nur ungewöhnlich klingt, sondern auch entsprechend aussieht.Am nächsten Tag geht es weiter ins Wüstenresort Bab Al Shams - ein Ort mit besonderer Bedeutung, denn hier verbrachten Carmen und Robert einst ihre Hochzeitsreise. Davina und Shania stoßen ebenfalls dazu. Doch statt Entspannung wartet schnell wieder Familienchaos. Robert fühlt sich von seinen Töchtern genervt und denkt bereits darüber nach, sie kurzerhand in die Wüste zu schicken.Bevor die Stimmung endgültig kippt, startet die Familie lieber in ein Wüstenabenteuer: Mit Geländewagen geht es rasant durch die Dünen, danach steht Kamelreiten auf dem Programm - sehr zum Spott der Familie. Später sorgt der endlose Umbau der Familienyacht "Indigo Star" weiterhin für Frust. Carmen und Robert überlegen ernsthaft, ob sie das Projekt in Dubai überhaupt fortsetzen wollen.Zwei neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 16. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Geiss TV.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Fdie-geissens-eine-schrecklich-glamouroese-familie&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7C8ba68748bca94131374408de75d96ad0%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639077773841748663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Mrr4tNxwg1p6TCSn8IKVJdN4SCU31JWX4U97SXMM9NM%3D&reserved=0)Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6236112