Daimler Truck (DTG) berichtete für das vierte Quartal über Umsätze, die weitgehend im Einklang mit den Erwartungen lagen, während das bereinigte EBIT leicht darüber lag. Die industriellen Verkäufe und Margen sanken aufgrund niedrigerer Volumina, Preisdrucks und Zöllen, während die Aufträge anstiegen, bedingt durch eine niedrige Basis sowie Saisonalität und Nachholeffekte in Europa. Mercedes-Benz Trucks verzeichnete ein Volumenwachstum aufgrund der Ersatznachfrage, obwohl Umsatz und Rentabilität durch höhere Kosten und Währungsdruck beeinträchtigt wurden. Die nordamerikanischen und asiatischen Lkw-Operationen sahen sich weiterhin tariflichen und geopolitischen Herausforderungen gegenüber, die sich negativ auf Umsatz und Erträge auswirkten, während Daimler Buses eine stärkere Umsatz- und Margenperformance lieferte. Ausblickend erwartet DTG eine moderate Erholung der Volumina und Umsätze im Geschäftsjahr 26, obwohl makroökonomische Druckfaktoren weiterhin bestehen. Kostensenkungsinitiativen und das Aktienrückkaufprogramm über 2 Mrd. EUR bieten eine gewisse Unterstützung. Strukturelle langfristige Risiken, einschließlich des zunehmenden Wettbewerbs durch chinesische Hersteller von Elektro-Lkw, zeichnen sich allmählich ab und könnten sich ähnlich wie im Automarkt entwickeln. Wir passen unsere Schätzungen an und halten angesichts der anhaltenden Unsicherheit an unserer SELL-Empfehlung mit einem Kursziel von 30,00 EUR fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/daimler-truck-holding-ag





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