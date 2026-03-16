Im frühen Handel zählen Rüstungsaktien am Montag erneut zu den stärksten Werten auf dem deutschen Parkett. Die anhaltende Krise im Iran hat die Branche wieder verstärkt in den Fokus der Anleger gerückt. Besonders positiv entwickelt sich zu Wochenbeginn der Rüstungselektronikspezialist Hensoldt, der von einer Hochstufung profitiert.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Hensoldt von "Sell" auf "Hold" angehoben und das Kursziel deutlich von 65 auf 81 Euro nach oben geschraubt. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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