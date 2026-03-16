Aroundtown führt Revitalisierung des Nahversorgungszentrums am Kurt-Schumacher-Platz in Reinickendorf fort Ankermieter REWE verlängert seinen Mietvertrag bis 2044 und erweitert seine Fläche - gleichzeitig markiert der Einzug von FitX bis 2041 den Startschuss für Aroundtowns Neuausrichtung von "Der Clou". Die Revitalisierung des ehemaligen Einkaufszentrums zum Nahversorgungszentrum "Der Clou" hat begonnen. Aroundtown richtet "Der Clou" neüaus, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Mein Geld