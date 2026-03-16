Berlin (ots) -Dreame (https://de.dreametech.com/) belegt im Jahr 2025 den ersten Platz im europäischen Markt für Saugroboter nach ausgelieferten Stückzahlen. Das geht aus dem "Worldwide Smart Home Device Tracker" für Q4 2025 des internationalen Marktforschungsunternehmens IDC hervor. Demnach erreichte Dreame im Jahr 2025 einen Marktanteil von 27,6 Prozent in Europa.Dieser Erfolg folgt auf ein starkes Wachstum der Marke in der Region: Zwischen Januar und Juli 2025 verzeichnete Dreame in Europa ein Umsatzwachstum von 139 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was die anhaltend dynamische Entwicklung des Unternehmens unterstreicht."Der erste Platz in Europa zeigt die hohe Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte und das Vertrauen, das uns Verbraucherinnen und Verbraucher in der Region entgegenbringen", sagt Sean Chen, Managing Director von Dreame WEU. "Wir sind sehr dankbar für diese Anerkennung. Sie bestätigt unsere zentrale Strategie: Nutzerzentrierte Innovation. Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse der Nutzer genau zu verstehen und mit sinnvoller Technologie zu lösen."Produktgetriebene Innovation: Technik für jedes ZuhauseDieser Ansatz spiegelt sich auch in den aktuellen Produktentwicklungen wider. Der Dreame X50 Ultra Complete, der im Januar 2025 vorgestellt wurde, kann dank ProLeap-Technologie Hindernisse bis zu 6 cm Höhe überwinden und mit der VersaLift-Navigation auch Bereiche mit einer Höhe von nur 10 cm erreichen.Für eine besonders wartungsarme Nutzung sorgt das HyperStream DuoBrush-System, das das Verheddern von Haaren verhindert. Gleichzeitig ermöglicht das AceClean Dryboard-System eine vollautomatische Reinigung und Trocknung der Wischpads.Auf der IFA präsentierte Dreame zudem den Aqua10 Ultra Roller Complete mit einer neuen Technologie zur Echtzeit-Auffrischung der Wischwalze. Der AquaRoll Roller Mop reinigt sich während der Rotation dafür kontinuierlich mit Frischwasser. Ergänzend lockert die FluffRoll-Technologie die Fasern der Wischwalze aktiv während des Betriebs auf, sodass sie dauerhaft weich und flexibel bleiben.Zum Schutz von Teppichen schließt sich der AutoSeal Roller Guard automatisch über der Wischwalze, sobald das Gerät auf Teppichflächen fährt.Neben Premium-Modellen bietet Dreame ein breites Portfolio für unterschiedliche Bedürfnisse und Budgets. Möglich wird diese Produktvielfalt durch umfangreiche Investitionen in Forschung und Entwicklung. Rund 60 Prozent der Belegschaft arbeiten im Bereich Forschung & Entwicklung. Zudem verfügt das Unternehmen über mehr als 6.300 aktive Patente.Europaweit vernetzt: Dreames integriertes NetzwerkSeit der Gründung legt Dreame großen Wert auf eine enge Verbindung zu seinen Nutzerinnen und Nutzern.In den vergangenen acht Jahren hat das Unternehmen ein umfassendes Vertriebsnetz in Europa aufgebaut. Dazu gehören neben E-Commerce auch Partnerschaften mit großen Handelsketten wie MediaMarkt und Saturn sowie spezialisierten Fachhändlern.Dazu plant Dreame bis Ende dieses Jahres sieben eigene Flagship-Stores in Europa, unter anderem in Frankfurt, München, Madrid und Birmingham.Auch der Kundenservice ist auf diese Struktur ausgerichtet. Alle Flaggschiff-Saugroboter werden mit drei Jahren Garantie angeboten und von zehn Service- und Reparaturzentren in Europa unterstützt. Um den Service weiter auszubauen, wurde das Kundenserviceteam in diesem Jahr um 250 Prozent erweitert.AusblickAuch künftig will Dreame neue Produkte entwickeln, die konkrete Herausforderungen im Haushalt lösen. Gleichzeitig plant das Unternehmen, seine Präsenz in Europa weiter auszubauen - unter anderem durch zusätzliche Handelspartnerschaften und einen erweiterten Service.Ziel ist es, den Alltag in europäischen Haushalten smarter, komfortabler und effizienter zu gestalten.Über Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein technologieorientiertes Unternehmen im Bereich Smart-Home-Haushaltsgeräte. Mit dem Ziel, den Alltag durch innovative Technologien zu verbessern, verfügt Dreame über mehr als 150 Kernpatente und hat bedeutende Fortschritte unter anderem bei Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokularer Maschinenvision, SLAM-Navigation (Simultaneous Localization and Mapping) sowie Multi-Zyklon-Trennsystemen erzielt.Heute umfasst das Produktportfolio unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Staubsauger, Rasenmähroboter sowie Haarpflegegeräte. Als führender Anbieter im Bereich Home- und Garden-Care setzt Dreame weiterhin neue Maßstäbe bei Komfort, Leistung und Innovation - für ein leistungsstarkes und müheloses Reinigungserlebnis in Haushalten weltweit.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/Pressekontakt:markus.chang@dreame.techOriginal-Content von: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097431/100938954