Düsseldorf (ots) -Gewählt von Deutschlands Top-Sommeliers: 104 Weingüter finden sich auf der KALK&KEGEL-Liste Deutschland 2026. Sie stehen für die Zukunft des deutschen Weins.Zum zweiten Mal gibt das Wein- und Kulinarik-Magazin KALK&KEGEL seine Liste der zukunftsweisendsten Winzerinnen und Winzer für Deutschland heraus. Präsentiert wurde die Liste am Sonntag auf der weltweit wichtigsten Weinfachmesse, der ProWein, in Düsseldorf: 104 deutsche Weingüter aus zehn Weinbauregionen finden sich auf der KALK&KEGEL-Liste Deutschland. Sie eint ein unverwechselbares Handwerk, eine vorbildhafte Haltung zu Natur und Böden sowie ein Stil, der aktuell in der Sommellerie gefragt ist und auch international eine große Zukunft hat. Zusammengestellt wurde diese Liste von mehr als 70 der besten Sommeliéren und Sommeliers aus ganz Deutschland. In der KALK&KEGEL-Liste Deutschland finden sich Garagenwinzer ebenso wie große Namen, internationale Stars, aber auch Geheimtipps und Newcomer. 15 Weingüter schaffen es 2026 neu auf die Liste, die meisten davon aus Rheinhessen."Die Weinwelt befindet sich in einem Umbruch. Orientierung ist so wichtig wie noch nie. Die beste Orientierung können hier Sommeliéren und Sommeliers geben, denn sie wissen am besten, was am Markt jetzt und in Zukunft gefragt ist", sagt KALK&KEGEL-Herausgeber Michael Pöcheim-Pech, der die Liste gemeinsam mit Sebastian Höpfner, dem Head-Sommelier des Berliner 3-Sterne-Restaurants Rutz, präsentierte."Die Weingüter der Liste geben den State of the Art im Wein vor und stehen an der Spitze einer Entwicklung für präzise Weinstilistik, nachhaltigen Umgang mit den Böden und eine Reduktion von Technik auf ein Mindestmaß", so Höpfner. Dabei geht es nie um Trends, sondern um eine qualitative Bestandsanalyse, was am Markt aktuell gefragt ist. Höpfner: "In der Sommellerie bestimmen wir die Trends nicht, sondern hören dem Gast zu. Gäste wollen heute trinkfreudige Weine, die mit Leichtigkeit und Präzision überzeugen und nicht alkoholschwer wirken."Kriterien für die Aufnahme in die KALK&KEGEL Liste, die seit 2021 auch in Österreich veröffentlicht wird, sind ein unverwechselbares Handwerk der Weinbauern sowie die vorbildhafte Haltung zur Natur, die in fast allen Fällen zumindest eine Bio-Zertifizierung voraussetzt bzw. ganz oft auch eine biodynamische Bewirtschaftung bedeutet. Eine Zertifizierung ist allerdings keine Voraussetzung.Über KALK&KEGELKALK&KEGEL ist ein avantgardistisches Wein- und Kulinarik-Magazin mit aktuell knapp 3 Millionen Seitenaufrufen pro Jahr auf kalkundkegel.com und einer Reichweite von bis zu 2 Millionen Aufrufen pro Monat auf Instagram. Die Printausgabe im Art-Design erscheint zweimal jährlich. Zudem wird der Podcast "Spruch mit Sprudel" im 2-Wochen-Rhythmus ausgestrahlt. Mit zahlreichen Veranstaltungen und Tastings in Deutschland und Österreich erreicht KALK&KEGEL zudem tausende Menschen direkt. Im April erscheint zum zweiten Mal das KALK&KEGEL SOMM.BOOK - ein Fachbuch für die Sommellerie, in dem die besten Sommeliéren und Sommeliers auf mehr als 300 Seiten über die Zukunft des Weins schreiben.Deutschlands zukunftsweisendste Weingüter:Baden: Weingut am Klotz, Weingut am Schlipf - Schneider, Weingut Aufricht, Weingut Bernhard Huber, Weingut Enderle, Weingut Franz Keller, Weingut Gebrüder Mathis, Weingut Johannes Aufricht, Weingut Kopp (NEU), Weingut Matthias Wörner, Weingut Peter Wagner, Wein & Obst Reiß, Weingut Tomislav Markovic, Weingut Wasenhaus, Weingut ZiereisenFranken: Fürst Franken, Weingut Kraemer, Weingut Luckert, Weingut Richard Östreicher, Weingut Rudolf May, Weingut Stefan Vetter, Weingut Thomas Patek (NEU), Weltner Wein (NEU), Weingut Max Müller IHessische Bergstraße: Sekthaus Griesel & CompagnieMosel: Hofgut Falkenstein, Wein- & Sektgut Wagner von Wohlgemuthheim, Weinbau Julien Renard, Weingut Batterieberg, Weingut Clemens Busch, Weingut Egon Müller Scharzhof, Weingut Jakob Tennstedt, Weingut Knebel, Weingut Martin Müllen, Weingut Matthias Knebel, Weingut Melsheimer (NEU), Weingut Rita et Rudolf Trossen, Weingut Weiser-Künstler, Weingut Willi Schäfer (NEU), Winzer Jonas DostertMosel und Rheinhessen: Weingut Julian HaartPfalz: Elias Hippert, Fusserwein (NEU), Sektgut Christmann & Kauffmann, Sekthaus Krack, Vagabund Weine, Weingut Andres, Weingut Bietighöfer, Weingut Brand, Weingut Dr. Bürklin-Wolf, Weingut Dr. Wehrheim, Weingut Eymann, Weingut Jülg, Weingut Koehler-Ruprecht, Weingut Kranz (NEU), Weingut Leiner, Weingut Margarethenhof, Weingut Maria Adler, Weingut Odinstal, Weingut Ökonomierat Rebholz, Weingut Rings, Weingut Scheuermann, Weingut Seckinger, Weinhaus Andreas DurstRheingau: Saltaren Wines, Weingut Alexander Schregel (NEU), Weingut Georg Breuer, Weingut J.B. Becker, Weingut Peter Jakob Kühn, Weingut von OetingerRheinhessen: Barthwein-Alzey, Dominik Held Wines, Lena macht Sekt, Sekthaus Raumland, Weingut Alexander Gysler (NEU), Weingut Bastian Beny, Weingut Battenfeld-Spanier, Weingut Gunderloch, Weingut Heilgenblut (NEU), Weingut Keller, Weingut Kissinger, Weingut Knewitz (NEU), Weingut Kühling-Gillot, Weingut Saalwächter, Weingut Schätzel, Weingut Bianka und Daniel Schmitt, Weingut Wagner Stempel (NEU), Weingut WittmannSaale-Unstrut: Weingut Böhme & Töchter, Weingut BuddrusSachsen: Weingut SchuhWürttemberg: Kleines Gut Württemberg, Weingut Albrecht Schwegler, Weingut Beurer, Weingut Dautel (NEU), Weingut G.A. Heinrich, Weingut Lanz (NEU), Weingut Jakob Moise, Weingut Karl Haidle, Weingut Lassak, Seehaldenhof (NEU), Weingut Rainer Schnaitmann, Weingut Roterfaden, Weingut Schwarzwww.kalkundkegel.comPressekontakt:DREAMS HAPPEN KommunikationTelefon: +436605628067E-Mail: office@dreamshappen.atOriginal-Content von: KALK & KEGEL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162571/6236155