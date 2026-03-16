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AliExpress Anniversary Sale mit bis zu 90 % Rabatt, Brand+ Channel boomt mit exklusiven Tech-Premieren und Preisgarantie



16.03.2026 / 10:05 CET/CEST

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HANGZHOU, China, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- AliExpress, der internationale Online-Einzelhandelsmarktplatz, kündigte heute seinen globalen Anniversary Sale an, der vom 16. bis 25. März läuft. Aufbauend auf der Dynamik des im letzten Jahr gestarteten Konzepts Brand+ Channel verstärkt die Plattform ihr Engagement für erschwingliche Premium-Qualität, indem sie neben massiven seitenweiten Rabatten eine "Bestpreis-Garantie" auf verifizierte Markenartikel anbietet. Direktpreis-Benchmarking und -Garantie Der diesjährige Anniversary Sale garantiert den Verbrauchern in zweierlei Hinsicht einen außergewöhnlichen Preis für hochwertige Waren. Erstens hat die Plattform ein wettbewerbsfähiges lokales Preis-Benchmarking für eine Reihe beliebter Produkte durchgeführt, z. B. für den Sony-Kopfhörer WF-1000XM5 in Spanien und den Dreame-Staubsauger H13 PRO in Polen. In diesen Fällen liegen die Verkaufspreise rund 50 % unter den Preisen der großen lokalen Wettbewerber. Zweitens bietet die Brand+ Bestpreisgarantie ein zusätzliches Maß an Vertrauen. Wenn ein Kunde innerhalb einer Woche nach dem Kauf das gleiche verifizierte Produkt innerhalb von Brand+ Channel auf einer konkurrierenden Plattform zu einem niedrigeren Preis findet, erstattet AliExpress die Differenz bis zu 50 €. Starke Rabatte und exklusive Vergünstigungen Neben dem Fokus auf Premium-Marken können Kunden aus aller Welt auf der gesamten Website Rabatte von bis zu 90 % erhalten. In Spanien beträgt die Ersparnis bis zu 80 %, mit "Local+"-Sendungen, die garantiert innerhalb von drei Tagen eintreffen, und zusätzlichen PayPal-Rabatten von bis zu 33 €. Polnische Kunden profitieren von exklusiven Zahlungsprämien, darunter 20 PLN Rabatt auf Bestellungen über 100 PLN für neue PayPo-Nutzer und 40 PLN Rabatt auf Einkäufe über 200 PLN am 16. und 22. März. In Mexiko wird das Fest mit Mega-Rabatten von bis zu 90 % gefeiert, die den Kunden die Möglichkeit geben, unglaubliche Angebote zu ergattern. Premium-Technologielabels wechseln zu AliExpress Brand+ für globale Debüts Das beschleunigte Wachstum des Ökosystems wird durch eine Reihe hochkarätiger Produkteinführungen unterstrichen, darunter die exklusive Weltpremiere des Roboter-Rasenmähers Anthbot Genie und die Enthüllung des Realme 16 Pro+-Smartphones sowie wichtige Markteinführungen von Marken wie Laresar. Um diese Partnerschaften zu feiern, wird vom 18. bis 21. März auf dem Außenplatz des Príncipe Pío Shopping-Centers in Madrid ein beeindruckendes "Tech Feast" veranstaltet. Die Veranstaltung wird von einem Unitree-Roboterhund angeführt, der alle zwei Stunden 10-minütige "Tanzparaden" aufführt, um die Zukunft des "Hardcore"-Engineering zu präsentieren. Diese interaktive Ausstellung bietet auch ein leistungsstarkes Programm mit iLife und Fifine, das den europäischen Verbrauchern die Möglichkeit bietet, die nächste Generation des intelligenten Wohnens hautnah zu erleben. Informationen zu AliExpress Die 2010 gegründete AliExpress ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Hunderten von Millionen von Verbrauchern in mehr als 200 Ländern und Regionen ein besseres Einkaufserlebnis bieten soll. Neben der englischen Version ist die AliExpress-Plattform in 15 weiteren Sprachen verfügbar. AliExpress ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2351026/logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aliexpress-anniversary-sale-mit-bis-zu-90--rabatt-brand-channel-boomt-mit-exklusiven-tech-premieren-und-preisgarantie-302713808.html



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