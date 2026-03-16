Diese Aktien sind bei einigen Investoren extrem beliebt, aber womöglich ist hier besser Vorsicht geboten. Ursache: Die Star-Investoren der Wall Street wetten jetzt gegen diese Papiere. Hedgefondsmanager gelten als die Star-Investoren der Wall Street, vor allem weil sie das Geld der Reichen und Schönen verwalten. Dementsprechend schauen Anleger ganz genau auf die Bewegungen und Positionierungen des Smart Money. Eine neue Auswertung der Bank of America ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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