Enapter hat vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, wobei der Umsatz leicht über den Prognosen lag und damit Resilienz demonstriert. Das EBITDA fiel aufgrund einmaliger Kosten aus Rückrufen von Stacks und Rückstellungen für zweifelhafte Forderungen deutlich. Bereinigt um diese Faktoren wären die Ergebnisse nur geringfügig unter unseren Erwartungen geblieben. Positiv hervorzuheben ist, dass der Auftragsbestand von Enapter eine solide Grundlage für das Geschäftsjahr 2026 bietet, was die Umsatzannahmen unterstützt und den Bedarf an einer schnellen zusätzlichen Auftragsakquise begrenzt. Obwohl die Gewinnprognosen für die mittlere Frist aufgrund einer erwarteten leicht höheren allgemeinen Kostenbasis leicht gesenkt wurden, sehen wir das Erreichen des EBIT-Break-even im Geschäftsjahr 2027 weiterhin als realistisch an, da die kontinuierlichen Auftragseingänge, selbst in einem herausfordernden Markt, die Wachstumsgeschichte unterstützen. Geopolitische Entwicklungen, einschließlich der Energiekrise im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt, könnten die kurzfristige Nachfrage belasten, aber mittelfristig bis langfristig könnten sie die Nachfrage ankurbeln, da die Energieunabhängigkeit wieder in den Fokus rückt. Wir bestätigen unser Spec. BUY-Rating, senken jedoch unser Kursziel auf 3,00 EUR (von 3,30 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/enapter-ag





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