Für gestresste Eltern mag es verheißungsvoll klingen: Immer mehr KI-Spielzeug drängt auf den Markt. Was macht das mit Kinderköpfen? Es klingt verlockend: Niedliche Gefährten, die mit Kleinkindern sprechen, lernen und spielen können, stets verfügbar, stets verständnisvoll. Immer mehr Plüschtiere, Puppen und Figuren mit integrierten Chatbots werden angeboten, KI-Spielzeug gilt in der Branche als vielversprechender Wachstumsmarkt. Experten allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n