© Foto: Sebastian Kahnert - dpaMittlerweile etabliert sich der Benzinpreis für E 10 bei über 2 Euro. Denn der Preis für Rohöl kennt kein Halten!Der Rohölpreis kommt nicht zur Ruhe: Die USA gaben am späten Freitag bekannt, Militärstützpunkte auf der Insel Charg angegriffen zu haben, über die der Großteil der iranischen Öllieferungen abgewickelt wird. Daher wirkt sich auch der Versuche, den Preis zu drücken, und auch russisches Öl, was bereits auf dem Seeweg ist, von Sanktionen auszunehmen, nicht effektiv auf den Markt aus. Der Preis für Brent-Rohöl steigt im frühen andel am Montag auf über 106 US-Dollar pro Barrel, die Sorte West Texas Intermediate notiert bei rund101 US-Dollar. …Den vollständigen Artikel lesen
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