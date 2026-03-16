Öl, Öl, Öl - kaum ein Thema bewegt die Märkte derzeit so stark. Die Spannungen im Nahen Osten zeigen erneut, wie sensibel die Energiemärkte reagieren. Schon kleine Veränderungen können große Auswirkungen auf Angebot, Preise und damit auch auf die Gewinne der Produzenten haben. Für viele Öl- und Gasunternehmen bedeutet das aktuell vor allem eines: deutlich steigende Einnahmen.Denn höhere Ölpreise wirken direkt auf die Gewinne. Viele Förderunternehmen verdienen aktuell deutlich mehr Geld als noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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